Die Spieleschmiede id Software ist seit jeher dafür bekannt, erheblich zur Formung des FPS-Genres beigetragen zu haben. Kein Wunder also, dass die Erwartungen an das bereits 2007 angekündgte RAGE hoch waren. Ungeachtet dessen, darf man allerdings nicht vergessen, dass ...

Videos

Hier nun der US-amerikanische RAGE TV-Spot, musikalisch untermalt mit "Counting bodies like sheep to the rhythm of the war drums" von A Perfect Circle.