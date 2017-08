Battlegrounds-Erfinder Brendan Greene hat in einem aktuellen Interview über die oft geforderte Mod-Unterstützung zu seinem Battle Royale-Shooter gesprochen. Man möchte den Spielern in jedem ...

Entwickler Bluehole hat nun via Twitter verraten, um welches Gewehr es sich genau handelt, dass im kommenden Monats-Update in den Titel implementiert wird.

Videos

Playerunknown's Battlegrounds ist so erfolgreich wie fast kein anderes Spiel. Aber was ist das Geheimnis des King of the Hill-Spiels? Wir schauen hinter die Fassaden von PUBG und sagen ...