Die PlayStation Vita wird in zwei neuen Farben auf den Markt kommen. Das kündigte Sony auf der Pressekonferenz zur Tokyo Game Show an. „Metallic Red“ und „Silver“ ...

Sackboy geht mit Run Sackboy! Run! in die nächste Runde und dieses Mal auf der PlayStation Vita. Der Titel erscheint kostenlos und kann bereits im PlayStation Store heruntergeladen werden.

Ein neues japanisches Rollenspiel, das euch einen Klan steuern lässt, wird in wenigen Tagen, Anfang März, seinen Weg auf die PlayStation Vita finden. Oreshika: Tainted Bloodlines ist zudem ...

Die RPG-Reihe rund um Ayesha Altugle bekommt einen weiteren Ableger spendiert, der seit kurzem für die PlayStation Vita erhältlich ist. Atelier Ayesha Plus: The Alchemist of Dusk handelt von ...