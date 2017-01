Welche Einschnitte nimmt Radical Entertainment im Gegensatz zur Uncut-Version in Deutschland vor, um Prototype 2 auf den Markt zu bringen?

Fans die mit Sehnsucht auf Prototype 2 warten, dürfen sich die Hände reiben: Dark Horse und Entwickler Radical Entertainment kündigen eine Prototype-Comic-Serie an!

Videos

Im neuen kurzen Trailer von Prototype 2, könnt ihr euch den Gamestop Vorbestellerbonus anschauen. Einen mächtigen Tritt in den Hintern macht schon so einiges aus. Schaut euch das Video ...

Dieser Trailer zeigt den freischaltbaren Skin für Prototype 2, der James Heller in Alex Mercer verwandelt.

Die Jagd wird in Prototype 2 eine noch größere Rolle spielen als im Vorgänger, dementsprechend gibt es für die Entwickler in diesem knapp fünf-minütigem Video einiges zu erklären. So soll ...