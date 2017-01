Pokémon existieren selbstwahrscheinlich nur in virtuellen Welten, doch wie würden sie im echten Leben aussehen? Ein Künstler hat die Pokémon jetzt mit einem realistischen Touch gezeichnet ...

Eigentlich sollte das folgende Pokémon in der ersten Generation legendär sein - doch wieso schaffte es Arkani nicht, auch in folgenden Teilen, auf diesen Status gehoben zu werden?

In einem Interview mit IGN hat Produzent Junichi Masuda seine sechs Lieblingspokémon verraten. Mit dabei sind auch zahlreiche Pokémon, die wir so nicht auf dem Schirm gehabt hätten.

Die 151 originalen Pokémon sind die einzig wahren! Alles, was danach kam, ist völliger Müll und hat nichts mehr mit Pokémon am Hut! Alle neuen Pokémon sind hässlich, uninspiriert und sehen aus, als würde GAME FREAK einfach gar nichts mehr einfallen! Diese drei Sätze ...

Die ersten beiden Folgen der animierten Kurzfilm-Serie Pokémon Generations sind da. In den Episoden mit den Titeln 'Das Abenteuer' und 'Die Verfolgungsjagd' erleben wir die ...

Ihr habt euch in eurer neuen Pokémon-Edition schon immer ein Keldeo gewünscht? Dank einem Nintendo-Event ist das aktuell über problemlos über eine Internetverteilung möglich - also schnappt ...

Die siebte Episode von Pokémon Generations ist erschienen! Die neue Ausgabe mit dem Titel Die Vision spielt diesmal in der Hoenn-Region und führt uns in das Versteck von ...

Die achte Episode von Pokémon Generations ist erschienen! Die neue Ausgabe mit dem Titel Die Höhle spielt erneut in der Hoenn-Region und führt uns an den Ort, an dem das ...