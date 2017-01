Pokémon X und Y

Auf der diesjährigen gamescom 2016 könnt ihr euch ein Shiny Xerneas und ein Shiny Yveltal sichern. Die können dann in den Pokémon-Editionen per Code eingelöst werden.

Man kann sagen, was man will. Man muss, auch wenn man die Serie nicht gerade gut findet, zugeben, dass Pokémon immer noch zu den beliebtesten Marken der Welt gehört. Obwohl es Pokémon schon ...

Was in Südkorea bereits der Fall ist, könnte in Europa pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ebenfalls Einzug erhalten. Die neuen Pokemon Editionen kommen im Bundle mit dem Nintendo 2DS.