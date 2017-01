Angepinnt Unsere Guide-Übersicht zu Pokémon Go gibt euch Tipps & Tricks Wer zum Pokémon-Meister aufsteigen will, der muss auch in Pokémon Go alle Kniffe beherrschen. Wir geben euch Tipps & Tricks in unserer ultimativen Guide-Übersicht.

Update 0.53.2 für Android / 1.23.2 für iOS - Patchnotes Seit dem gestrigen Abend steht ein neues Pokémon Go Update zum Download zur Verfügung. Wir fassen für euch alle Details und Infos zu Version 0.53.2 für Android und 1.23.2 für iOS plus die ...

App macht Umsatz von 38 Euro pro Sekunde Pokémon Go ist für Entwickler Niantic und Publisher Nintendo eine Goldgrube: Die App für Android und iOS erwirtschaftet 38 Euro pro Sekunde – seit Release über 890 Millionen Euro. Mit ...

Entwicklungitems, neue Attacken und Geschlechter im Quellcode gefunden Das neueste Pokémon Go Update enthielt nicht wirklich viele neue Features. Doch die könnten schon bald kommen, wenn man dem aktuellen Datamining des Quellcodes glauben mag. Darin wurden ...

Neues Update 0.53.1 für Android / 1.23.1 für iOS - Patchnotes Ein neues Pokémon Go Update ist ab sofort zum Download verfügbar. Wir haben alle Details und Infos zu Version 0.53.1 für Android und 1.23.1 für iOS plus die offiziellen Patchnotes mit ...

Aus Spaß wird Ernst - Der Einfluss der Taschenmonster Der Hype um Pokémon Go von Niantic hält noch immer an. Während Millionen Fans beim Fangen und Sammeln von besonders seltenen Pokémon ins Schwärmen geraten, wird auch immer wieder Kritik laut, das Spiel sei gefährlich und könne süchtig machen. Was ist dran an den ...

Kommt nicht nach China, Regierung findet Spiel gefährlich Wer in China Pokémon Go spielen will, muss in die Röhre gucken. Die chinesische Regierung hält das Mobile Game für die Bevölkerung zu gefährlich. Entwickler Niantic scheint das aber nicht ...

Starter Bisasam, Schiggy und Glumanda spawnen jetzt öfter Fans von Pokémon Go bekommen zum Jahreswechsel die Extra-Portion an seltenen Starter-Pokémon. Für kurze Zeit spawnen Bisasam, Glumanda und Schiggy und ihre Weiterentwicklungen deutlich öfter ...

Festtagsangebote mit besonderen Paketen In Pokémon Go wird fröhlich Weihnachten gefeiert. Im Rahmen des aktuell laufenden Events können Spieler sich neben kostenlosen Ei-Brutmaschinen einige Festtagsangebote sichern. In der ...

Weihnachts-Event mit kostenlosen Ei-Brutmaschinen Auch in Pokémon Go wird selbstverständlich Weihnachten gefeiert. Spieler dürfen sich zwei Wochen lang über kostenlose Ei-Brutmaschinen, erhöhte Fang-Chancen für Starter und mehr Pokémon aus ...

Spielerzahlen gesunken - ein Flop? Die gamescom ist vorbei, die News natürlich nicht: Einmal mehr haben wir für euch zahlreiche News aus der kunterbunten Gaming-Welt parat. In dieser Woche sprechen wir über die sinkenden ...

Trailer zum Halloween-Event Das große Halloween-Event in Pokémon Go erwartet euch schon bald! Klicke hier für alle Infos zum Pokémon Go Halloween Event!

Talking Games - Großer Hype und nichts dahinter? Pokémon Go ist in aller Munde. Niantic und Nintendo haben es geschafft, den Titel innerhalb von wenigen Tagen zum beliebtesten Mobile Game der Welt zu entwickeln. Doch was steckt hinter ...

Neues Tracking-Feature vorgestellt! Was eine Woche! Da denkt man, kurz vor der gamescom 2016 kommt nichts mehr, und dann dürfen wir uns dennoch über ein massives Infopaket freuen. In dieser Woche sprechen wir in ...