playCAST #013: Hearthstone, Dota 2 und City of Titans Auch in dieser Woche war die Newslage in der Welt der MMOs, Online- und Free-2-Play-Games eher mau. Dennoch haben wir für euch wieder die wichtigsten News zusammen gesucht, um euch auf den ...

playCAST #012: WoW-Film, Entropia Universe und mehr Diese Woche war es in der Welt der Onlinespiele leider etwas ruhiger, wodurch Draci und ich mal etwas weniger zu bequatschen hatten. Dennoch haben wir einige schöne Themen für euch ...

playCAST #011: Free-2-Play auf dem Rückzug? In dieser Folge unseres wöchentlichen Podcasts widmen sich Draci und ich ein Mal mehr mal dem Thema Free-2-Play und stellen diese Woche die Frage, ob das Geschäftsmodell mittlerweile auf dem ...

Unser playCAST Folge 10 Am Sonntag wird nicht nur gewählt, es gibt auch eine frische Ausgabe unseres hauseigenen Podcasts mit Draci und Hijuga für euch. Neben vielen Top-News der vergangenen Woche stellen wir die ...

Unser playCAST Folge 9 Nach einer kurzen, krankheitsbedingten, Auszeit melden wir uns heute mit einer neuen Ausgabe unseres playCAST zurück. Diese Woche haben wir wieder reichlich Themen für euch im Programm. ...

Wegen Krankheit geschlossen! Leider muss unser wöchentlicher Podcast diesmal leider ausfallen, unsere liebe Draci hat's erwischt und daher müssen wir leider eine Woche aussetzen.

Unser playCAST Folge 8 Die gamescom ist vorbei und wir sind wieder zurück im Alltag. Zeit, die Messe-Woche noch einmal Revue passieren zu lassen. Außerdem boten auch die letzten sieben Tage wieder mächtig ...

Unser playCAST gamescom-Spezial Tag 3 Aufgrund der wirklich genialen Livestream-Show waren wir erst heute in der Lage den nächsten Messe-Podcast für euch aufzunehmen. Erfahrt nun also, was wir alles am Freitag auf der gamescom ...

Unser playCAST gamescom-Spezial Tag 2 Die gamescom ist voll, voller, am vollsten. Anders kann man die fette Gaming-Messe in Köln nicht beschreiben. Dennoch haben wir uns davon nicht abschrecken lassen und uns wieder einige tolle ...

Unser playCAST gamescom-Spezial Tag 1 Die gamescom in Köln hat begonnen, diese Nachricht dürfte wohl niemanden entgangen sein. Trotz voller Hallen und viel Gedrängel haben wir uns schon die ersten Games anschauen können und ...

Unser Messe Podcast Tag 1 mit Ubisoft, Infernum, Gameforge, Daedalic und mehr In der ersten Ausgabe unseres gamescom 2012 Spezials verraten euch Draci, Ethanar, Schaffi und Hijuga was sie an ihrem ersten Tag auf der Spielemesse in Köln erlebt haben. Unter anderem ...

Dreifach gut: Assassins Creed 3, Half-Life 3 & Mass Effect 3 Wer denkt, dass alle guten Dinge drei an der Zahl sind, der lag in der vergangenen Woche gar nicht mal so falsch. Man kann es drehen und wenden wie man will, aber irgendwie lässt uns die ...

Die Gaming-Highlights im Februar! Der neue playCAST ist da! Nachdem wir in der letzten Woche eine kleine Pause einlegen mussten, starten wir nun wieder voll durch. Bald steht immerhin unser einjähriges Format-Jubiläum ins ...