Oktober 2017 - Spiele stehen zum Download bereit Ab sofort stehen die PlayStation Plus-Spiele für den Monat Oktober zum Download bereit. Gefreut werden darf sich unter anderem auf Titel wie Metal Gear Solid 5 oder Amnesia.

Kostenlose Spiele im Monat Oktober für PS4, PS3 und PS Vita Auch im Oktober 2017 gibt es für alle Mitglieder, die über ein Playstation Plus-Abonnement verfügen, eine Riege an kostenlosen Spielen, die ihr innerhalb dieser Zeit erhalten könnt. Wir ...

Händler vergessen Preiserhöhung Eigentlich sollte das PlayStation Plus ab September teurer sein. Einige Händler scheinen die Preiserhöhung aber vergessen zu haben: Teilweise gibt es PS Plus noch immer zum alten Preis.

Kostenlose PS Plus Games des Monats im News-Ticker Jeden Monat gibt es bei PlayStation Plus zahlreiche kostenlose Spiele. Wenn ihr Abonnent seid, dürft ihr euch von Januar bis Dezember über eine tolle Auswahl an gratis Games freuen. In ...

Kostenlose Spiele im September 2017 für PS4, PS3 und PS Vita Auch im September 2017 gibt es für Mitglieder von PlayStation Plus erneut einige kostenlose Spiele für ihre Konsole. Wir verraten euch, was für Gratis-Games Abonnenten von PS Plus für ...

Preiserhöhung diese Woche, jetzt noch zum alten Preis kaufen PlayStation Plus wird diese Woche teurer. Kunden müssen sich auf eine Preiserhöhung von bis zu 25 Prozent gefasst machen. Wer PS Plus günstiger haben möchte, sollte jetzt noch zuschlagen.

Preiserhöhung angekündigt, startet im Herbst Sony hat bekannt gegeben, dass die PlayStation Plus Preis erhöht werden. Die Kosten für PS Plus erhöhen sich teilweise um bis zu 25 Prozent. Das Abonnement mit höheren Kosten gilt für PS4, ...

Kostenlose Spiele im August 2017 für PS4, PS3 und PS Vita Auch im August 2017 gibt es für Mitglieder von PlayStation Plus erneut einige kostenlose Spiele für ihre Konsole. Wir verraten euch, was für Gratis-Games Abonnenten von PS Plus für PS4, PS3 ...

Videos

Gratis-Spiele im Oktober 2016 Auch im September erwarten alle Mitglieder von PlayStation Plus wieder zahlreiche kostenlose Spiele, die für eine kurze Zeit zum Download bereit stehen. Ab dem 4. Oktober könnt ihr wie immer ...

Geburtstags-Theme mit PS Plus kostenlos Sony feiert den siebten Geburtstag von PlayStation Plus und beschenkt alle Mitglieder und Abonnenten des Bezahl-Dienstes mit einem Theme. Dieses kann auf der PlayStation 4 installiert werden ...

Gratis-Spiele im Oktober 2016 Auch im September erwarten alle Mitglieder von PlayStation Plus wieder zahlreiche kostenlose Spiele, die für eine kurze Zeit zum Download bereit stehen. Ab dem 4. Oktober könnt ihr wie immer ...

Gratis-Spiele im September 2016 Auch im September erwarten alle Mitglieder von PlayStation Plus wieder zahlreiche kostenlose Spiele, die für eine kurze Zeit zum Download bereit stehen. Ab dem 6. September könnt ihr wie ...

Gratis-Spiele im August 2016 Auch im August erwarten alle Mitglieder von PlayStation Plus wieder zahlreiche kostenlose Spiele, die für eine kurze Zeit zum Download bereit stehen. Ab dem 2. August könnt ihr wie immer ...