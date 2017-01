Sony Online Entertainment (SOE) gab bekannt, das Piraten-MMORPG Pirates of the Burning Sea nicht länger zu betreiben. Flying Lab Software übernimmt den Betrieb nun selbst.

Das kostenlose Piraten-MMORPG Pirates of the Burning Sea hat zwar schon einige Jaare auf dem Buckel, aber Entwickler Flying Lab Software ist noch immer hoch auf Kurs und hat nun in einem ...