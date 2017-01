Kommt 2017 Free-to-Play für die Xbox One Der Hack'n'Slay-Titel Path of Exile wird immer noch mit Updates versorgt. Jüngst haben die Entwickler angekündigt, dass das Spiel in der Free-to-Play-Ausführung auch für die Xbox One ...

Neuer Content erfolgreich implementiert - zwei Videos veröffentlicht Path of Exile ist trotz langer Zeit auf dem Markt noch immer sehr beliebt. Damit das so bleibt, hat das Entwicklerstudio Grinding Gear Games regelmäßige Updates an oberster ...

Bessere Performance und mehr - Datum des nächsten Patches bekannt Das Entwicklerstudio Grinding Gear Games gibt offiziell bekannt, dass das nächste große Update für Path of Exile namens 'Breach' noch in diesem Jahr erscheint und schon jetzt einen ...

Termin der nächsten Erweiterung steht fest Path of Exile bleibt seiner Tradition treu und veröffentlicht im vorgeplanten Rahmen die nächsten Erweiterung 'Atlas of Worlds' - das Datum steht offiziell fest. Ein Trailer stimmt ...

Wie Diablo 3, nur besser? Dass es manchmal gar nicht so unsinnig ist, an bestehenden Konzepten festzuhalten und sich an bereits erdachten Ideen zu bedienen, wurde in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Vor allem, wenn es sich beim Klon dann um ein vorwiegend kostenloses Spiel handelt, ...

Update 'Prophecy' liefert große Neuerungen Path of Exile erhält schon bald das nächste große Inhaltsupdate. Mit 'Prophecy' haut Entwickler Grinding Gear Games ordentlich auf den Tisch und verkündet dabei in gewohnter Manier ...

Die Erweiterung "The Awakening" erhält ihren Release-Termin Es ist soweit - das Entwicklerstudio Grinding Gear Games lässt die Katze aus dem Sack und präsentiert den offiziellen Startschuss der Erweiterung The Awakening. Das Action-RPG-MMO erhält die ...

Was passiert zum Start der Closed Beta? Entwickler klären auf Wenn in etwas mehr als neun Stunden die Closed Beta zu Akt 4 The Awakening von Path of Exile startet, dürfen die ersten glücklichen Tester erleben, was in einigen Monaten den finalen Release ...

Flammengolem und mehr - Übersicht der neuen Skills aus Akt 4 Auf der Homepage zum Free-2-Play-MMO Path of Exile haben die Entwickler die ersten beiden Skill-Kategorien aus Akt 4 "The Awakening" präsentiert. Die Spieler dürfen sich über einen ...

Videos

Scion Gameplay Mit diesem Video zeigt Grinding Gear Games das Gameplay zur neuen Scion Klasse in Path of Exile.

Vorschauvideo zum neuen Patch 1.0.3 In diesem Video zeigt Grinding Gear Games die Erneuerungen im Patch 1.0.3, dieser erscheint am morgigen Dienstag auf den Liveservern von Path of Exile (PoE). Die Entwickler stellen einen ...

Akt 3X und Open Beta Supporter Packs Mit diesem Trailer zeigt Entwickler Grinding Gear Games die neuen Zonen aus Akt 3X von Path of Exile sowie die Vortiele der Open Beta Supporter Packs.

Open Beta Trailer Kurz vor Beginn der offenen Testphase von Path of Exile soll der Open Beta Trailer erneut auf Spielerfang gehen, indem er die Features des als Diablo-Klons verschrienen Action RPGs näher ...