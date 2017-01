Blizzard kündigt 'Jahr des Hahns'-Event an Overwatch startet in der nächsten Woche in das chinesische Neujahr. Blizzard Entertainment kündigte ein Event zum Jahr des Hahns an, im Original „Year of the Rooster“. Spieler ...

Mercy liebt Genji: Neue Sprüche auf dem PTR-Server Overwatch ist zwar ein Multiplayer-Shooter ohne jegliche Story im Spiel, Blizzard Entertainment erzählt mit kleinen Details und Comics trotzdem eine Geschichte rund um das Universum der ...

Terry Crews ist möglicher Synchronsprecher für Doomfist Der internationale Filmstar Terry Crews spricht scheinbar einen neuen Helden in Overwatch. Dahingehend spricht er sich jedenfalls auf seinem offiziellen Twitter-Account aus. Die Rede in ...

Blizzard schwächt D.Va, Ana und Roadhog Das neue Overwatch-Update für den Beta-Server PTR wurde von Blizzard Entertainment veröffentlicht. Darin versteckt sich ein großer Nerf für Helden wie Roadhog, Ana und D.Va, aber auch ein ...

Gewohnte Blizzard-Genialität und Shooter-Revolution? Unser Test Wann immer Blizzard Entertainment mit einem neuen Spiel an den Start geht, ist die Aufmerksamkeit gewaltig. Wird es 'the next big thing'? Kann es ein bereits existierendes Genre zu einem neuen Hoch verhelfen? All diese Fragen muss sich auch der Team-Shooter ...

PTR Server beitreten - Download-Anleitung Es ist ganz einfach und kostenlos, dem Overwatch-PTR auf dem PC beizutreten oder zu joinen. Hierzu benötigt ihr nur Battle.net und den Shooter von Blizzard Entertainment. Was ihr tun müsst, ...

Neue Map Oasis jetzt verfügbar! Ab sofort ist die neue Map Oasis auch im regulären Matchmaking in Overwatch verfügbar. Bislang konnte man nur auf den PTR-Servern auf die Karte zugreifen. Besonders bemerkenswert an der Map ...

5 kostenlose Winter-Lootboxen für jeden Blizzard Entertainment zeigt sich zu Weihnachten großzügig. In seinem Shooter Overwatch können Spieler gleich 5 kostenlose Winter-Lootboxen abstauben. Die Geschenke können bis Anfang Januar ...

Neue Helden, Karten und mehr in Planung für 2017 Blizzard hat ein Video zum Jahresabschluss in Bezug auf Overwatch veröffentlicht. Hier sprechen die Entwickler über den weiteren Verlauf des Titels und potenzielle neue Helden.

Videos

Teaser-Video zum kommenden China-Event Im neuen Overwatch-Event wird es um das Feiern des chinesischen Neujahrs gehen. Ganz im Zeichen des Jahresnamens werden auch die In-Game-Feierlichkeiten von Blizzard genannt: Jahr des Hahns ...

Geleakter Trailer zum neuen Event Der offizielle Trailer zum kommenden Overwatch-Event ist geleakt worden und enthüllt einige neue Skins und Infos. Es ist unklar, wann genau Entwickler Blizzard Entertainment das Video ...

Map-Vorschau auf neue Karte Oasis In diesem Video stellt Blizzard Entertainment die neue Karte Oasis in Overwatch vor. Ihr bekommt einen genauen Einblick in die vielen unterschiedlichen Facetten der technologisch ...

Blizzards Jahresrückblick auf 2017 in Videoform Der Director von Overwatch hat einiges zu vermelden zum Jahresende. 2016 war ein erfolgreiches Jahr für die Entwickler von Blizzard. Eine neue große Marke ist an den Start gegangen. So ...