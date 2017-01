Collector's Edition enttäuscht auf ganzer Linie Es sollte eigentlich ein krönender Abschluss des umstrittenden Spiels werden, entwickelte sich jetzt aber zum Gipfel der Enttäuschungen. Die Collector's Edition von No Man's Sky für ...

Foundation-Update mit Basenbau veröffentlicht Am vergangenen Sonntag hat Entwickler Hello Games das versprochene Foundation-Update veröffentlicht, das der Community unter anderem den lang ersehnten Basenbau bringt. Zudem gibt es weitere ...

Neues Update erscheint in Kürze und soll Basis darstellen Noch in dieser Woche soll laut Entwickler Hello Games ein neues Update zu dem Weltraum-Erkundungsspiel No Man's Sky veröffentlicht werden, das die Basis für viele weitere Updates ...

Zweiter Teil als Browsergame parodiert Die Scherze auf Kosten von No Man's Sky hören nicht auf und erreichen jetzt einen neuen Höhepunkt. Ein Browserspiel wird als offizieller Nachfolger betitelt und macht sich über die Marke ...

Hello Games auf Twitter: "No Man's Sky war ein Fehler" Auf Twitter hat Entwickler Hello Games geschrieben, dass No Man's Sky ein Fehler war. Der Tweet stammt offenbar von Sean Murray, dem leitenden Entwickler des Spiels.

Sony sieht keine falschen Versprechungen ein Sean Murray sagte vor dem Release von No Man's Sky, dass es möglich sei, andere Spieler auf einem Planeten zu treffen - sofern sie sich auf dem gleichen befinden. Ein Multiplayer-Modus ...

Wurde Hello Games geschlossen? Hello Games könnte unter Umständen geschlossen worden sein. Dieses Gerücht geht aus einem Foto des Firmenbüros hervor. Der Entwickler von No Man's Sky schweigt weiterhin zu Updates.

Das am schlechtesten bewertete Spiel auf Steam Auf Steam genießt No Man's Sky den Titel als das am schlechtesten bewertete Spiel seiner Größe. Nur wenige Titel kommen an derart schlechte Kundenbewertungen heran.

Videos

Der offizielle Launch-Trailer! Es ist endlich soweit, No Man's Sky feiert seinen offiziellen Release für PlayStation 4 und PC! Wer in den Weltraum möchte, muss natürlich alle Kniffe und die Geschichte des ...

Wie lange darf ein Spiel kostenlos angetestet werden? Eine neue News-Ausgabe steht für euch bereit: In dieser Folge sprechen wir unter anderem über einen süßen Hamster in einem selbstgebauten Super Mario Bros.-Level sowie den prozeduralen ...

Der offizielle Launch-Trailer! Es ist endlich soweit, No Man's Sky feiert seinen offiziellen Release für PlayStation 4 und PC! Wer in den Weltraum möchte, muss natürlich alle Kniffe und die Geschichte des ...

Wie spielt sich das Sci-fi-Abenteuer? Wir waren in Darmstadt bei der Europäischen Weltraumbehörde und haben uns den Sci-fi-Titel No Mans Sky von Hello Games genauer angeschaut.

21 Minuten Gameplay mit dem Schöpfer Sean Murray Die Kollegen von IGN durften bereits gemeinsam mit dem Schöpfer des Spiels, Sean Murray, Hand an: No Man's Sky legen, eins der meist erwarteten Spiele in diesem Jahr. In dem 21-minütigen ...

Gameplay-Trailer "I've Seen Things" Hello Games, die Entwickler von No Man's Sky, kündigten nun den Release-Termin für das Spiel an. Demnach wird das Planeten-Adventure im Juni 2016 für die PlayStation 4 und für den PC ...

Keine Ergebnisse