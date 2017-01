Ein langjähriger Fan mit Herzfehler wurde von Nintendo eingeladen, um vor seinem Tod das neue Zelda: Breath of the Wild spielen zu können. Zusätzlich bekam er eine Tour durch das gesamte ...

Am heutigen Mittwochabend wird eine neue Nintendo Direct übertragen, die sich zum Teil auch der Switch widmet. Der heutige Live-Stream fokussiert sich komplett auf Fire Emblem und wird ...

Nintendo wird 2017 weitere Spiele für iOS und Android auf den Markt bringen. Das kündigte Präsident Tatsumi Kimishima an. Dabei geht es nicht um Nachfolger von Pokémon Go oder Super Mario ...

Es wird einen Freizeitpark geben, in dem die Charaktere und Spielwelten von Nintendo nachgebaut werden – samt Achterbahnen und alles, was dazugehört. Die Super Nintendo World wird ab ...

Weil die Konsole von Nintendo so begehrt ist und alle Exemplare ausverkauft waren, kündigt Nintendo via Twitter jetzt an, dass ein Nachschub der Mini-NES vor der Türe steht.