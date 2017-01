Minimale und empfohlene Systemanforderungen Electronic Arts hat die offiziellen minimalen und empfohlenen Systemanforderungen zu Need for Speed bekannt gegeben. Diese fallen durchaus etwas heftiger aus als man es bei vielen anderen ...

Termin für PC-Version veröffentlicht Electronic Arts macht reinen Tisch und gibt endlich das Release-Datum für Need for Speed für den PC an. Mit an Bord sind alle bisherigen Patches und eine Funktion, die es für die Konsole ...

Tipps & Tricks - Geld und REP bekommen Um in Need for Speed neue Fahrzeuge, Upgrades und Missionen freizuschalten, ist das Geld und die Reputation wichtig. In unserem Guide stellen wir euch einige Möglichkeiten vor, wie ihr am ...

Startet die Motoren! Erstes Let's Play vor Release! Wir düsen durch die Nacht und zeigen euch die ersten Minuten vom brandneuen Need for Speed aus dem Hause Electronic Arts und Ghost im Let's Play von Mafuyu.

Guide für Geld und Reputation Wie bekommen wir in Need for Speed am einfachsten das nötige Geld und die meiste Reputation? In diesem Guide liefern wir euch die Grundlagen und zeigen euch, wie ihr im neuesten Rennspiel von Electronic Arts und Ghost Games so richtig durchstarten könnt.

Konsolen-Versionen erreichen Gold-Status Nach vielen Jahren Entwicklung ist Need for Speed endlich fertig. Naja fast zumindest, denn die PC-Version lässt noch ein wenig auf sich warten.

Liste mit allen Fahrzeugen enthüllt Welchen Raser wolltet ihr im neuen Need for Speed unbedingt einmal fahren? Eine Liste mit allen Autos wurde jetzt veröffentlicht. Ist euer Bolide dabei?

Keine Mikrotransaktionen, keine kostenpflichtigen DLCs, Gratis-Updates Nach Release des neuen Need for Speed wird Electronic Arts vorerst weder kostenpflichtige DLCs oder Mikrotransaktionen einführen. Stattdessen plant der Publisher eine Reihe von ...

PC-Version erscheint erst im Frühjahr 2016 Wie die Verantwortlichen hinter der erfolgreichen Rennspiel-Serie Need for Speedvor kurzem offiziell bekanntgegeben haben, erscheint die PC-Version zu Need for Speed nicht wie bisher ...

Videos

Erster Trailer - E3 2015 Die offizielle Ankündigung von Need for Speed für PC, Xbox One und PS4. Der E3 2015 Trailer mit erstem Gameplay.

