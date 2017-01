Drei neue Schlitten gegen Ingame-Geld Drei neue Fahrzeuge machen den Ingame-Shop zum Online-Racer Need for Speed World (NfSW) wieder ein Stück interessanter.

Euer kostenloser Lamborghini Zur Feier von einer Million Likes schenken die Entwickler von Need for Speed World Euch einen kostenlosen Lamborghini für die virtuellen Straßen.

Spieler jagen die Entwickler Need for Speed World feiert am Montag sein "Spot the Devs"-Event und lässt die Spieler Jagd auf die Entwickler machen, um tolle Preise zu gewinnen.

Neues Erfolgssystem schaltet Fahrzeuge frei Mit dem gestrigen Update zu Need for Speed World führte EA ein Erfolgssystem in den Online-Racer ein. Zuvor stellte man dessen Möglichkeiten umfassend vor.

Was lange währt, wird endlich gut? Juli 2010: Need for Speed geht online. Doch hat Electronic Arts damit tatsächlich auf die richtige Karte gesetzt? Äußerst begrenzte Modi, ein Free2Play-Spiel, das zum Weiterspielen schon bald 20 Euro verlangte, keine Abwechslung. EA hatte Need for Speed Fans eher ...

ELV als neue Bezahloption Spieler von Need for Speed World können sich neue Schlitten und ausgewählte Tuning-Teile ab sofort auch mithilfe des elektronischen Lastschriftverfahrens zulegen.