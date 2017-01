Das endgültige Aus ist gekommen - Mythos stirbt! Wie Publisher T3fun bekannt gibt, werden die Server für Mythos Global, die internationale Version des Hack'n-Slay-MMOs, Ende Januar 2014 endgültig heruntergefahren. Damit endet die mehr ...

Interview zum aktuellen Stand von Mythos Mythos hat es endlich geschafft. Von den unglücklichen Flagship Studios eigentlich für 2008 angesetzt, hat das Spiel schon einige Jahre auf dem Buckel. Nach langzeitiger Stille ging alles plötzlich sehr schnell. Auf die Bekanntgabe des neuen Entwicklers und des neuen ...

Videos

Mythos - Offizieller Release Trailer Seht euch in dem offiziellen Release Trailer an, was euch in dem Hack´n´Slay MMOG Mythos erwartet.

Mythos Global - Titel- und Achievement System im Überblick Seit einigen Wochen nun bietet das kostenlose wiederauferstandene MMORPG Mythos Global allen Interessenten die Möglichkeit, sich abermals in die virtuelle Welt zu begeben und auf Monsterhatz ...

Ein Trailer zu Ehren der Community Seht euch in diesem Trailer zu dem kommenden Hack´n´Slay MMORPG Mythos an, was euch im Spiel erwartet. Die geballte Action ist angesagt, wenn die Spielermassen durch die virtuelle Welt fegen ...