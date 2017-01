Unsere Vorschau: Antike 2.0? Nach großem Hin und Her hat es das Entwicklerstudio True Games nun doch fast geschafft. Das neue MMO der Warrior Epic Macher hat mit Gamigo einen zuverlässigen Publisher gefunden und steht in Nordamerika bereits erneut in der Closed-Beta-Phase. Dabei haben einige, ...

Videos

Mytheon - Exklusive Video-Präsentation Teil (1/2) Das kostenlose MMO Mytheon wird bald auch in deutscher Sprache erscheinen. Kein Wunder also, dass uns Dennis Hartman, der PR-Manager von gamigo, in Köln besucht hat, um uns die aktuelle ...

Mytheon - Exklusive Video-Präsentation Teil (2/2) Das kostenlose MMO Mytheon wird bald auch in deutscher Sprache erscheinen. Kein Wunder also, dass uns Dennis Hartman, PR-Manager von gamigo, in Köln besucht hat, um uns die aktuelle Fassung ...

