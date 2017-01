Erscheint nun doch ein weiterer Teil? Eigentlich hatte Electronic Arts angekündigt, dass man keine weiteren Teile zu Medal of Honor produzieren werde. Doch nun hat der Publisher die Serie als eine der wichtigsten Marken des ...

Wurde der Support zum Shooter eingestellt? Spieler beschweren sich über den mangelden Support zu Medal of Honor: Warfighter. So befinden sich beispielshalber noch zahlreiche Fehler im Spiel. Eine Gruppe von Spielern appelliert nun an ...

Comeback für die Shooter-Marke Das EA-Franchise Medal of Honor scheint nicht ganz abgeschrieben zu sein, wie Chief Creative Director Rich Hillemann in einem neuen Interview bekannt gibt. Selbstkritisch geht er auf ...

Pure Action - und nichts dahinter? Als Danger Close im Jahre 2010 mit Medal of Honor einen kompletten Reboot der ehemals beliebten Kriegsshooter-Reihe startete, wusste keiner so recht, wo die Reise hingeht. Nach durchschnittlich guten Verkaufszahlen folgte in diesem Jahr nun die Fortsetzung der alten ...

Erster DLC im Dezember Das erste DLC zu EAs neuesten Shooter erscheint im Dezember. Alle Besitzer der Deluxe oder Limited Edition erhalten die neuen Inhalte sogar kostenlos.

Verkaufszahlen veröffentlicht Das Duell der Shooter findet jedes Jahr um die gleiche Zeit statt: Letztes Jahr kämpften Battlefield 3 und Call of Duty: Modern Warfare 3 um die Spitze der Charts und dieses Jahr Medal of ...

Videos

Verfolgungsjagd Trailer Wie Dice Multiplayer-Shooter Battlefield 3 setzt auch Medal of Honor Warfighter auf die Frostbite 2.0 Engine. Entwickelt von Danger Close bedinden wir uns in Warfighter in der Gegenwart und ...

Multiplayer-Trailer lässt es krachen In wenigen Tagen geht die explosive Action mit Medal of Honor: Warfighter los. Daher kaum verwunderlich, dass Electronic Arts das Kernelement des Shooters, den Multiplayer-Modus nochmals im ...

Linkin Park - Behind the Scenes Die Entwickler von Medal of Honor: Warfighter haben sich auch dieses Jahr die bekannte Band Linkin Park geschnappt, welche einen Teil des Soundtracks produzieren. So wird der Song ...

Multiplayer-Trailer Explosiv geht es in die nächste Runde - EA veröffentlicht einen bombastischen Mehrspieler-Modus zu Medal of Honor: Warfighter, welcher während der Pressekonferenz in Köln präsentiert wurde.