Community Warfare in der Open Beta verfügbar Für das Mech-Shooter-MMO MechWarrior Online rückt die Veröffentlichung der Erweiterung "Community Warfare" immer näher - das Entwicklerstudio hat diese nun als Open Beta ...

Entwickler-Vlog zur Spielbalance Piranha Games, die Entwickler hinter dem Free-to-Play Mech-MMO, standen jüngst wieder Rede und Antwort in einem neuen Teil aus der Reihe "Ask the Devs". Was es zu berichten gab, ...

eSports: MWO Tournament Series gestartet Heute fiel der Startschuss zum ersten offiziellen Team-Turnier in Piranha Games' und Infinite Game Publishings Sci-Fi-MMOG MechWarrior Online. Wir verraten euch nähere Infos über den ...

Warhawk als neuer Clan-Mech Zum Beginn dieser Woche präsentierten Piranha Games und Infinite Game Publishing auf der offiziellen Homepage zum Sci-Fi-MMOG MechWarrior Online die Clan-Variante des Masakari-Warhawks.

Profi baut MechWarrior in Microsofts PowerPoint Ein Video auf YouTube zeigt, was mit der Office-Software von Microsoft alles möglich ist. Ein Profi meistert die Aufgabe, einen MechWarrior in der für Präsentationen gedachten Software ...

Details zur neuen Community-Warfare-Erweiterung Creative Director Bryan Ekman von Piranha Games gab vor kurzem spannende Details zur neuen Community-Warfare-Erweiterung von MechWarrior Online bekannt.

Neuer Trailer zum offiziellen Launch Am gestrigen Tage feierte MechWarrior Online offiziell seinen Launch. Nach knapp einem Jahr Beta erscheint das kostenlose Onlinespiel endlich in der fertigen Version. Zeit für einen neuen ...

Launch Event angekündigt Der Entwickler Piranha Games kündigte für den 26. September ein großes Launch Event für sein MMOFPS MechWarrior Online in San Francisco an, unter anderem wird dort auch der erste Wettkampf ...

Videos

PAX East 2013 Trailer Mit diesem Trailer präsentierte Piranha Games ihren Onlineshooter MechWarrior Online auf der PAX East 2013 in Boston.

Launch Trailer Mit diesem rockigen Trailer feiern die Entwickler von MechWarrior Online den offiziellen Launch ihres kostenlosen Onlinespiels.

PAX East 2013 Trailer Mit diesem Trailer präsentierte Piranha Games ihren Onlineshooter MechWarrior Online auf der PAX East 2013 in Boston.

Death's Knell In diesem Gameplay-Video wirft Piranha Games einen Blick auf den Neuzugang Death's Knell, der fortan das Battlemech-Angebot in MechWarrior Online abrundet. Die wuchtige Kampfmaschine ist ...

Zerstörungsgewalt - Der Hunchback Seht euch in diesem kurzen Trailer zu dem kommenden kostenlosen SciFi-MMOFPS MechWarrior Online den Hunchback in Aktion an.

Atlas - Exklusiver Founder-Mech Seht euch in diesem Vorschau-Video an, wie sich der schwergewichtige Kampfmecha Atlas in dem kommenden kostenlosen MMOFPS MechWarrior Online auf dem Feld der Ehre macht.

Keine Ergebnisse