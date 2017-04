Nintendo enthüllte die technischen Details zur Deluxe-Version von Mario Kart 8 auf der Nintendo Switch. So wird das Rennspiel auf der neuen Hybrid-Konsole in Full-HD und 60FPS laufen. Ein ...

Das Internet war in Aufruhr und diverse Gaming-Magazine berichteten über einen gigantischen Leak zur Nintendo Switch und Mario Kart 8. Am Ende war alles nur ein kleiner Streich von einem ...

Soll noch einer sagen, Nintendo hätte in Deutschland keinen Erfolg. In diesem Monat bekam Mario Kart 8 den BIU Sales Award in Platin für 200.000 verkaufte Einheiten in Deutschland.