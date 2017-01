Nexon arbeitet seit längerer Zeit an einem Nachfolger für das kostenlose MMORPG Mabinogi. Es trägt derzeit den Projektnamen Mabinogi 2 Arena und bringt neue Features mit sich.

Ihr wolltet immer schon mal online Schafe scheren? Oder Kühe melken? Es war schon immer euer Traum, euch einen Besen zu schnappen und durch die Lüfte sausen? All das könnt ihr in Mabinogi machen, das sich seit Anfang Dezember 2009 in der Beta befindet. Auf die Schafe, ...