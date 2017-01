Brettspiel 'Mechs vs. Minions' ab sofort erhältlich Das allseits bekannte MOBA League of Legends erhält ein offiziells Board Game. Ihr dürft euch in 'Mechs vs Minions' durch die Arena prügeln. Die nächste Lieferung wird Mitte Dezember ...

Noch immer 100 Millionen Spieler - Riot sagt 'Danke' Das Phänomen League of Legends reisst nicht ab - die kostenlose MOBA ist mittlerweile zehn Jahre auf dem Markt und hat noch immer über 100 Millionen Spieler. Jeden Monat. Grund genug für das ...

Solo Queue findet Weg zurück ins Spiel Riot Games möchte die gewerteten Spiele anpassen. Der Plan sieht vor, dass es der 'Dynamic Queue' an den Kragen gehen soll. So machte sich doch zunehmend Unmut in Bezug auf das ...

Riot stellt größten Hack-Hersteller vor Gericht Für seine MOBA League of Legends geht das Entwicklerstudio Riot Games gerne schwere Wege, wenn es darum geht, die Spielerschaft von Hacks und Cheats zu befreien. Nun ging es gegen den ...

LCS Spring Split 2016 - Die Teams aus EU Heute geht es los, der Spring Split 2016 startet mit der LCS in Europa durch. Doch bevor wir uns von den epischen Kämpfen zwischen den Teams ablenken lassen, gibt es hier noch mal alle Infos zu den zehn Teams.

Champion-Enthüllung: Kled - Der übellaunige Streiter Neue Champions in League of Legends bilden immer ein großes Highlight für die Spielerschaft und es wird mit Begeisterung der Veröffentlichung entgegen gefiebert. In der neusten ...

Neue Project-Skins und Update für Hextech-Werkstatt Die Project Skins in League of Legends erfreuen sich großer Beliebtheit und haben Entwickler Riot Games Anlass dazugegeben, noch weitere Champions mit dem futuristischen Aussehen zu ...

Das Sparangebot vom 03.06 bis zum 06.06 Es darf gespart werden. Im Zeitraum vom 03. bis 06. Juni gibt es wieder coole Sparangebote, bei denen ihr Champions und Skins zum halben Preis abstauben könnt. Was euch dieses Mal erwartet, ...

Deal um Fernsehrechte der LCS dementiert Nach vielen wilden Spekulationen, wurde der Deal um die LCS Senderechte der LCS zwischen ESPN und Riot Games als falsch erklärt. Somit wird der amerikanische Sportsender nicht die LCS ...

Diesjähriger Worlds-Titelsong 'Zedd - Ignite' enthüllt Riot Games hat den Titelsong für die diesjährigen Worlds 2016 in League of Legends bekannt gegeben. Der russisch-deutsche Produzent Zedd steuert mit dem Song Ignite die diesjährige ...

So wird Katarina von Riot geändert Riot Games stellte die Champion-Änderungen an Katarina in League of Legends für die kommende Saison vor. Im Video wird ausführlich auf die Neuerungen eingegangen, die es bald als Update für ...

Spotlight zur Pre-Season 5 Das Video zeigt den neuen Jungle, welcher mit der Vorsaison 2015 Einzug auf die Live-Server erhält.

Neue Kluft der Beschwörer Im neuen Gameplay-Trailer zur überarbeiteten Kluft der Beschwörer aus League of Legends führt euch Riot Games über die gesamte Karte. Im Fokus stehen dabei die neuen Texturen, die Creeps ...