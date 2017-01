Erscheint mit PS Now indirekt für PC Sony hat bekannt gegeben, dass PS Now für PC und Mac erscheinen wird. Damit sind erstmals Klassiker wie The Last of Us und Uncharted auch auf dem PC spielbar.

Verfilmung laut Naughty Dog in Arbeit, Uncharted-Film ebenfalls The Last of Us wird genauso wie Uncharted auch zurzeit zwar noch nicht verfilmt, die Drehbuch-Arbeiten an beiden Teilen seien jedoch bereits abgeschlossen. Wie es jetzt weitergeht, wissen ...

Planungen zu Kinofilm liegen auf Eis Das hört sich gar nicht gut an! Neil Druckmann hat schlechte Nachrichten für alle, die sich auf den Kinofilm zu The Last of Us freuen: scheinbar lässt die Produktion erheblich auf sich ...

Soundtrack erscheint auch auf Vinyl Der Soundtrack zu dem Survival-Titel The Last of Us ist ab heute auch auf Vinyl zu genießen. Fans die die Musikstücke des Hauptspiels sowie des Story-DLCs Left Behind also gerne in ganz ...

Die Geschichte zweier Mädchen Die Story-Erweiterung Left Behind zu The Last of Us macht zwar nicht viel anders als das Hauptspiel - muss sie allerdings auch gar nicht. Denn vor allem die so intensive Atmosphäre haben die Jungs von Naughty Dog wieder perfekt umgesetzt. Zudem dürfen wir mit Ellie ...

Nachfolger befindet sich laut Synchronsprecher in Entwicklung Im Rahmen einer Fragerunde auf der Anime-Messe MetroCon in Florida verriet Synchronsprecher Nolan North, dass sich The Last of Us 2 in der Entwicklung befinden würde.

Left Behind ab sofort als Standalone-Version verfügbar samt Launch-Trailer Ab sofort steht mit 'Left Behind' das Prequel zu dem Survival-Titel The Last of Us als Standalone-Download für PS3 sowie PS 4 bereit. Passend dazu gibt es einen neuen Launch-Trailer

Hinweise auf einen zweiten Teil Es gibt neue Hinweise darauf, dass Entwickler Naughty Dog bereits an The Last of Us 2 arbeitet. In dem LinkedIn-Profil eines ehemaligen Mitarbeiters ist davon zu lesen, dass dieser in der ...

Fans kritisieren Preise der neuen Mehrspieler-Inhalte Zu dem Action-Adventure The Last of Us wurden am gestrigen Dienstag zahlreiche neue Multiplayer-Inhalte veröffentlicht, die allesamt geringe Echtgeldbeträge kosten. Zahlreiche Fans ...

Gameplay-Video zeigt neue Multiplayer-DLCs Entwickler Naughty Dog hat zahlreiche Mini-DLCs zu dem Multiplayer-Modus von The Last of Us veröffentlicht. Innerhalb eines Gameplay-Videos werden euch die neuen Inhalte, darunter Waffen und ...

Launch-Trailer zur Standalone-Version von Left Behind Ab sofort steht mit Left Behind das Prequel zu dem Survival-Titel The Last of Us als Standalone-Download für PS3 sowie PS 4 verfügbar. Passend dazu gibt es einen neuen Launch-Trailer

Offizieller Launch Trailer zur Remastered-Version Die Remastered-Version von The Last of Us für die PlayStation 4 ist offiziell erschienen und mittlerweile wurde von Sony der Launch-Trailer veröffentlicht, der noch einmal zahlreiche ...

Die Remastered-Edition im Let's Play Unser Let's Player Dennis aka Mafuyu hat sich die Remastered-Version von The Last of Us geschnappt und stellt euch die PlayStation 4-Fassung innerhalb eines Let's Plays ausführlich ...