Gestern fand auf der gamescom Last Man Standing Generations (LMS 3) statt. Wie fandet ihr die im Live-Stream zu verfolgende Show? Wir haben die Ergebnisse aus der Umfrage!

Last Man Standing 3 wird am heutigen Samstag auf der gamescom 2015 stattfinden. Um 20 Uhr startet die Show von LMS 3, die hier im Live-Stream übertragen wird. Live dabei sind unter anderem ...

Am gamescom-Samstag findet mit Last Man Standing Generations die dritte Ausgabe des Gaming-Events statt. Bereits seit einigen Tagen laufen die Vorbereitungen sowie der Aufbau der Bühne auf ...

In der kommenden Woche startet das größte deutschsprachige YouTube-Event des Jahres. Bei Last Man Standing Generations, unter Fans LMS 3 genannt, kämpfen zwei YouTube-Teams um den Sieg am ...