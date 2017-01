Rockstar Games, einer der Spitzenentwickler in der Spielebranche haben ein Experiment gestartet, L.A. Noire. Kein Grand Theft Auto oder Red Dead Redemption, denn hier dürfen Spieler ein komplett neues Setting erleben. Der wilde Westen ist eingestaubt und die Russen ...

Videos

Rockstar Games veröffentlicht den ersten Trailer zum letzten L.A. Noire-Download-Content namens "Kifferwahnsinn", welcher für 320 Microsoft-Points bzw. 3,99 Euro am 12. Juli als ...

Am 11. November wird Rockstar Games die PC-Version zu L.A. Noire auf den Markt bringen. Erstmals können Spieler am Rechenknecht mit Cole Phelps diverse Fälle lösen. Was euch wartet, zeigt ...