Multiplayer-Mod ab sofort verfügbar Ab sofort könnt ihr euch gemeinsam mit euren Freunden in den Multiplayer-Modus von Just Cause 3 stürzen, der mit offizieller Unterstützung von Publisher Square Enix und Entwickler Avalanche ...

Multiplayer-Mod zum Open World-Titel eingestellt Aufgrund von Zeitmangel ist die Entwicklung von Just Cause 3: Multiplayer mittlerweile eingestellt worden. Chefentwickler Cameron 'Trix' Foote ist von Entwickler Avalanche ...

Erste Erweiterung 'Sky Fortress' ab sofort erhältlich Alle Besitzer des Season-Passes zu Just Cause 3 können sich ab sofort die erste Erweiterung namens 'Sky Fortress' herunterladen. Wer sich die Erweiterung einzeln kaufen möchte, der ...

Neuer PC-Patch verbessert Performance stark Der Open-World-Titel Just Cause 3 erschien im vergangenen Jahr mit einigen technischen Problemen. Nun hat Entwickler Avalanche einen neuen Patch veröffentlicht, der die Performance der ...

Explosives Fest im Paradies Die kühle Luft weht über die Insel Medici und unter der strahlenden Sonne lässt es sich super aushalten. Es könnte alle so schön sein, wenn dieser dicke General Di Ravello diesen Staat nicht fest in seiner Hand hätte und dort seinen Schabernack treibt, um an den ...

Die lustigsten Erlebnisse in einem einzigen Video In Just Cause 3 passieren schon selten komische Dinge. Aber habt ihr all diesen Unsinn schon mal in einem einzigen Video zusammengefasst erlebt?

Arbeiten an erstem DLCs so gut wie beendet und neuer Patch Der Open World-Titel Just Cause 3 soll nach und nach durch mehrere DLCs erweitert werden. Die erste Erweiterung wird den Namen "Sky Fortress" tragen und dem Spiel neue Features ...

Multiplayer-Mod befindet sich in Arbeit Einen Multiplayer-Modus gibt es zu dem Open World-Titel Just Cause 3 bisher nicht. Dies wollen nun einige Modder ändern, die bereits dem Vorgänger einen entsprechenden Modus spendiert haben.

9 Stunden dauert es, um einmal über die Map zu laufen Wer in Just Cause 3 einmal von einem zum anderen Ende der Map laufen möchte, der wird ganze 9 Stunden dafür benötigen. Vorausgesetzt, ihr nutzt weder Fahrzeuge noch andere technische ...

Moritz Bleibtreu leiht Rico seine Stimme Square Enix hat jetzt bekanntgegeben, dass der deutsche Schauspieler Moritz Bleibtreu dem Protagonisten Rico Rodriguez in der deutschen Version von Just Cause 3 seine Stimme leihen wird. Das ...

Offizieller Launch Trailer Square Enix hat zum Release von Just Cause 3 diesen Launch-Trailer veröffentlicht. Er soll auf die Veröffentlichung des Action-Open-World-Titels aufmerksam machen. Just Cause 3 ist der ...

WingSuit Experience Ab sofort steht allen Fans der Just Cause-Reihe mit "Just Cause 3: WingSuit Experience" eine ganz besondere App für iOS (Android-Version soll folgen) zur Verfügung. Durch die ...

Tokyo Game Show 2015-Trailer Im Rahmen der momentan stattfindenden Tokyo Game Show hat Square Enix einen neuen Trailer zu dem Open World-Titel Just Cause 3 gezeigt.