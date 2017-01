Deutsche und Franzosen auf einem Server Um die Server-Populationen wieder auf ein stabil hohes Niveau zu heben, vereint Perfect World die Server deutscher und französischer Spieler in Jade Dynasty.

Erweiterung Judgment ist live Perfect World gibt die Veröffentlichung der Erweiterung Judgment für sein kostenloses Online-Rollenspiel Jade Dynasty bekannt.

Jade Dynasty Vengeance: Lust auf Vergeltung? Das MMORPG Jade Dynasty entführt den Spieler in eine virtuelle Welt voller Mythen, Legenden und magischen Wesen. Zudem verspricht das Entwicklerteam von Perfect World Entertainment eine fesselnde Story, unzählige im Kampf einsetzbare Fähigkeiten sowie eine Vielzahl von ...

Videos

Jade Dynasty - Entwicklervideo zum Frühjahrs-Update Seht euch in dem neuen Entwicklervideo zu dem kostenlosen MMORPG Jade Dynasty an, was euch mit dem frisch erschienenen Frühjahrsupdate alles an neuem Content erwartet.

Summer 2012 Update Trailer Im neuen Trailer zu Jade Destiny bekommt ihr einen kleinen Einblick darin, was diesen Sommer noch alles auf uns zu kommt. Unter anderem den neuen Gruppen-Dungeon Understream, die Solo ...

