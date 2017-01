Anscheinend wird tatsächlich Injustice: Götter unter uns als Game of the Year Edition erscheinen, und dass nicht nur für die bisherigen Systeme, sondern auch für PlayStation Vita, PC sowie ...

Was passiert, wenn unsere größten Helden zu unserer größten Bedrohung werden? Die Frage, die niemand zu stellen wagt, werden uns Warner Bros. Interactive Entertainment und die Netherrealm Studios in Injustice: Gods Among Us beantworten. In dem Beat'em-Up kommt es ...