Das Limit der Engine sei noch nicht erreicht, so Sucker Punch Die Grafik-Engine von inFamous: Second Son hat bisher einiges geboten, doch das Limit ist noch lange nicht erreicht. Dies erklärte der Visual Effects Artist vom Entwicklerstudio Sucker ...

"First Light" - Der Arena-Modus im Detail In "First Light", dem ersten DLC von inFamous: Second Son, schlüpfen wir in die Rolle von Fetch, einer Hauptprotagonistin aus dem Hauptspiel. Doch auch als Delsin wird es die ...

"First Light"-DLC benötigt 9,3 GB Speicherplatz - Im September kostenlos für PS Plus? Damit ihr die Standalone-Erweiterung von inFamous: Second Son namens "First Light" auf eure Konsole installieren könnt, benötigt ihr wenig freien Speicher. Sony könnte uns außerdem ...

DLC "First Light" erscheint auch als Retail-Version Damit konnte man nun sicherlich nicht rechnen. Der DLC "First Light" von inFAMOUS: Second Son wird nicht nur als digitale Version zu kaufen sein, sondern erscheint auch auf ...

Action-Knaller mit kleinen Schwächen Zum Launch der PlayStation 4 durften Spieler in den Genuss von Killzone: Shadow Fall kommen, welches bereits zeigte, wie umfangreich die Next-Generation-Konsole aus dem Hause Sony die Muskeln spielen lassen kann. Wenige Monate danach steht der nächste exklusive Hit in ...

Bei einem Erfolg von "First Light" wird es weitere DLCs geben Ihr könnt nicht genug von inFamous: Second Son bekommen und wünscht euch mehr als nur ein DLC? Dann solltet ihr euch die "First Light"-Erweiterung kaufen, denn nur wenn diese einen ...

Sony gibt genauen Release-Termin vom "First Light"-DLC bekannt Schaut man sich die Bestseller-Spiele der PlayStation 4 an, findet man inFamous: Second Son bei vielen Händlern immer noch unter den Top 10. Sucker Punch möchte an diesem Erfolg natürlich ...

Darüber handelt der "First Light"-DLC inFamous Second Son gehört zu den beliebtesten PlayStation 4-Spielen, die seit Launch der Konsole im November auf den Markt gekommen sind. Nun bekommt das grandiose Spiel mit "First ...

Erster DLC bestätigt Für inFamous: Second Son wurde auf der E3 nun die erste Erweiterung angekündigt. Im August soll diese erscheinen und auch spielbar sein, wenn man das Hauptspiel nicht besitzt.

Sony stellt den neuen Fotomodus vor Sony und Sucker Punch haben heute ein neues Update für den Action-Hit InFamous: Second Son veröffentlicht. Neben vielen Änderungen und Verbesserungen, wurde ein Fotomodus in das Spiel ...

Trailer zum ersten DLC Im Rahmen der E3 wurde der erste DLC zu InFamous: Second Son angekündigt. Passend dazu gibt es den ersten Trailer zu InFamous First Light.

Menschen ertragen freiwillig Stromschläge für ein kostenloses Exemplar Kuriose Werbe-Idee von Sony! In der belgischen Stadt Antwerpen hat das japanische Unternehmen einen Automaten am Hauptbahnhof aufgestellt, mit der Aufschrift, dass man doch bitte zwei Finger ...

Offizieller Live-Action-Trailer veröffentlicht Fans warten derzeit gespannt auf inFamous: Second Son von Entwickler Sucker Punch, das Actionspektakel erscheint am 21. März exklusiv für die PlayStation 4. Grund genug die Werbetrommel mit ...