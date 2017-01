Die besten Überraschungen kommen immer unangekündigt daher: Ubisoft hat den PC-Release von I Am Alive vorgezogen. Ladet den Titel ab heute schon herunter!

Wer glaubt, eine von Katastrophen geplagte Welt vereine Überlebende und schweiße verschiedenste Charaktere sämtlicher Herkunft zusammen, der irrt mit dem Glauben an das Gute in uns mit etwas Glück nicht. Ginge es aber nach dem von Ubisoft Shanghai im Survival ...

Brandneues Katastrophen-Gameplay erwünscht? Dann haben wir neue Szenen zum Ubisoft-Titel I Am Alive für euch in Petto! Was passiert, wenn der Spieler auf andere Überlebende trifft?