Assassin's Creed Paket mit vielen Spielen Ein neues Humble Bundle ist da und bietet Assassin's Creed im Mega-Paket. Darin enthalten sind Teile wie Brotherhood, Unity und Chronicles. Für unter 15 Euro bekommt ihr zahlreiche ...

PlayStation-Bundle mit 13 Spielen für PS4 und PS3 Capcom hat ein Humble Bundle mit insgesamt 13 Konsolenspielen für die PlayStation 4 und PlayStation 3 samt einer Reihe von Gutscheinen für den PlayStation Store veröffentlicht. Mit dabei ...

Sale mit DRM-freien Titeln gestartet Auch das Humble Bundle hat diese Woche einen Sale gestartet. Dort gibt es nicht nur zahlreiche PC-Titel zu niedrigen Preisen, die Spiele kommen komplett ohne Kopierschutz daher.

Bundle zum 25. Jubiläum von Sonic veröffentlicht Ganze 25 Jahre wird Sonic the Hedgehog dieses Jahr alt. Um ein Vierteljahrhundert Tempo-Wahnsinn gebührend zu feiern, gibt es ein Humble Bundle mit Spielen des blauen Igels.

Das NeoGeo-Bundle ist wieder erhältlich Aktuell gibt es im Humble Bundle wieder zahlreiche SNK-Klassiker zu einem günstigen Preis. Für weniger als neun Euro könnt ihr 25 Spiele und vier Soundtracks abstauben und dabei wohltätige ...

Capcom-Bundle mit Resident Evil und Co. Ein neues Humble Bundle ist ab sofort erhältlich. Diesmal gibt es ein Bundle von Capcom, das über bis zu zehn Spiele verfügt. Unter anderem könnt ihr hier Resident Evil: Revelations 2 und ...

Neues Paket mit Sega-Spielen für einen US-Dollar Humble Bundle sorgt nunmehr mit einem neuen Bundle für Furore. Das Humble Sega Strategy Bundle beinhaltet Spiele wie Company of Heroes und Warhammer 40K Dawn of War. Minimum bezahlt ...

Großes Ubisoft-Paket gestartet Beim Humble Bundle gibt es einmal mehr ein großes Spielepaket zu erwerben. Im Angebot befinden sich diesmal Spiele aus dem Hause Ubisoft, darunter auch Far Cry, Assassin's Creed und The ...

Viele reduzierte Spiele im Winter Sale Der Humble Bundle Store startete am Wochenende seinen zweiwöchigen Winter Sale. Unter anderem können hier Spiele wie The Witcher 3: Wild Hunt, Soma, Life Is Strange oder Rocket League ...

Origin-Bundle geht in die nächste Runde, neue Titel freigeschaltet Auf der Seite vom Humble Bundle spielt sich derzeit unglaubliches ab. Das neue Origin-Bundle enthält echte Knüller für einen lachhaften Preis.

Videos

Daedalic Entertainment im Weekly Sale Im Deadalic Humble Bundle im Weekly Sale sind die Spiele des deutschen Entwicklers Edna & Harvey: Harveys Neue Augen, A New Beginning, The Whispered World, The ...

PC and Android 9 - Die neuen Spiele Es gibt wieder neue Spiele im Humbe Bundle. Diesmal hat das Paket den Namen "PC and Android 9" und beinhaltet, wie der Name schon sagt, Spiele, die jeweils auf dem PC und auf ...

Daedalic Entertainment im Weekly Sale Im Deadalic Humble Bundle im Weekly Sale sind die Spiele des deutschen Entwicklers Edna & Harvey: Harveys Neue Augen, A New Beginning, The Whispered World, The ...