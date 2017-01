Deep Silver veröffentlicht neuen Aftermath-DLC Entwickler Dambuster Studios und Publisher Deep Silver haben den neuen Aftermath-DLC zu Homefront: The Revolution veröffentlicht. Außerdem dürfen sich Spieler über die Mission Uncle Sam ...

Am Wochenende kostenlos auf Steam spielbar Die Steam-Version des Ego-Shooters Homefront: The Revolution kann an diesem Wochenende kostenlos gespielt werden. Außerdem kann das Spiel in diesem Zeitraum deutlich günstiger erworben ...

Neuer Patch bringt Fixes und neue Inhalte mit sich Entwickler Dambuster Studios hat zu dem Ego-Shooter Homefront: The Revolution einen neuen Patch veröffentlicht. Neben zwei neuen Maps für den Resistance Mode dürfen sich Spieler über ...

Guerilla-Shooter im Test Der Release von Homefront: The Revolution liegt eine Woche zurück. Jetzt ist es an der Zeit, ein Fazit zu ziehen: Wie gut ist der Shooter der Dambuster Studios und Publisher Deep Silver? In ...

Aufstand mit Grenzen Mit Homefront: The Revolution wollen die Entwickler zeigen, dass ein gutes Setting zusammen mit frischen Gameplay-Ideen und einer Open World begeistern können. Im Test zum Shooter der Dambuster Studios wird leider nur das Potential wirklich sichtbar – zu großen ...

Dambuster arbeitet an Performance-Patch Mittlerweile ist Homefront: The Revolution offiziell erschienen und Entwickler Dambuster Studios erhält zahlreiches Feedback von Spielern sowie seitens der Fachpresse. Mittlerweile arbeitet ...

Studio Head meldet sich im Abspann zu Wort Studio Head Hasit Zala von Entwickler Dambuster Studios meldet sich im Abspann von Homefront: The Revolution zu Wort und geht noch einmal auf die problematischen Umstände ein, unter denen ...

Season Pass beinhaltet drei Singleplayer-DLCs Der Ego-Shooter Homefront: The Revolution wird in den kommenden Monaten insgesamt drei DLCs erhalten, die den Singleplayer-Modus erweitern und zusätzliches Gameplay mit sich bringen werden. ...

Reviews im Überblick - So gut ist das neue Homefront Homefront: The Revolution hat vor wenigen Tagen seinen Release gefeiert. Der von den Deep Silver Dumbuster Studios entwickelte Shooter versucht die Geschichte des ersten Teils in einer ...

Story-Trailer geht auf Geschichte des Spiels ein Entwickler Dambuster Studios und Publisher Deep Silver haben innerhalb einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass zu dem Ego-Shooter Homefront: The Revolution ein neuer Trailer veröffentlicht ...

Launch-Trailer zum Guerilla-Shooter erschienen Der Ego-Shooter Homefront: The Revolution erblickt am 20. Mai 2016 das Licht der Welt und erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Pünktlich zur baldigen Veröffentlichung haben ...

Herz und Verstand für Anfänger In Homefront: The Revolution geht es darum, das Land zurückzuerobern und die Unterdrücker der „KVA“ zu besiegen. Wie genau das im Spiel aussieht, zeigen uns Deep Silver und die ...

Patrik in London - Wie spielt sich eigentlich der Open World-Shooter? Deep Silver hat uns vor einigen Tagen nach London eingeladen und die Möglichkeit gegeben einen genauen Blick auf den Open World-Shooter Homefront: The Revolution zu werfen. Unser erstes ...