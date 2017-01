Blizzard kündigt Schurkin Valeera via Spotlight-Video an Valeera, die gewiefte Schurkin, hält Einzug in den Nexus. Die Mannen von Blizzard haben ein Spotlight-Video veröffentlicht, das bereits alle Fähigkeiten und ihren Kampfstil aufzeigt.

Update, Zul'jin ab sofort spielbar! Zul'jin dürstet nach Rache! Er ist im Nexus von HotS ab sofort spielbar und mit ihm kommt ein weiteres Update, das ein wenig an den Details herumschraubt. Es gibt zahlreiche ...

Neuer Charakter Zul'jin offiziell bestätigt Abermals wird ein neuer Held Einzug in Heroes of the Storm finden. Diesmal handelt es sich um niemand Geringeren als Zul'jin, den Troll und Warlord der Amani-Stämme.

Winterhauchfest 2016 bringt tolle Gimmicks Im Hause Blizzard wird dieses Jahr wieder Weihnachten gefeiert. Heroes of the Storm wird via Winterhauchfest 2016 um besondere Belohnungen und Extras bereichert.

Großer Mapguide mit allen Karten Heroes of the Storm ist überraschend vielfältig. Um uns davon zu überzeugen, muss Blizzard uns nicht einmal seine mehr als 30 spielbaren Helden auftischen. Uns reicht eine ausführliche Vorstellung aller sieben im Spiel verfügbaren Karten und ein Blick in die Zukunft, ...

Ragnaros live auf dem PTR, Belohnungen der 3. Saison bekannt Bis zum 12. Dezember könnt ihr Ragnaros und mit ihm den neuesten Patch zu Heroes of the Storm auf dem PTR antesten. Wir haben zudem alle Belohnungen der 3. Saison der gewerteten Spiele für ...

Neuer Held 'Samuro' aus Warcraft III erhält Schwarzweißvideo Entwicklerstudio Blizzard Entertainment hält weiter an dem Plan fest, möglichst jeden Charakter der hauseigenen Spiele irgendwie in die MOBA Heroes of the Storm zu integrieren. Der neueste ...

Neue Karte "Sprengkopfmanufaktur" in der Übersicht Heroes of the Storm erhält auch weiterhin neue Inhalte. Mit "Kriegsmaschinen" gibt es aktuelle Neuerungen aus dem StarCraft-Universum. Die Karte "Sprengkopfmanufaktur" ...

Machines of War online, Alarak und neue Karte verfügbar Das neue Update zu Heroes of the Storm ist seit gestern online. Die 'Machines of War' warten darauf erobert zu werden. Zudem wurde Alarak veröffentlicht und ein kostenloser Held in ...

Zul'jin im Spotlight-Video In der Blizzard-MOBA Heroes of the Storm ist ab sofort der neue Held Zul'jin spielbar. Der wütende Kumpel mit todbringenden Äxten in seinen Händen dürstet nach dem Blut seiner ...

Schurkin Valeera kommt in Bälde in den Nexus Nach Zul'jin kommt nun ein weiterer Assassine nach Heroes of the Storm. Doch diesmal handelt es sich wirklich um eine wahrhaftige Stealth-Assassine. Valeera Sanguinar kennen einige von ...

Start der Open Beta Heroes of the Storm ist nach einer langen Closed Beta Phase nun in die Open Beta gegangen. Nun kann also jeder, der möchte, über das BattleNet von Blizzard Heroes of the Storm ausprobieren. ...

The Lost Vikings Mit The Lost Vikings veröffentlichte Blizzard 1992 sein erstes Spiel. Nun kehren die drei Bärtigen auch in Heroes of the Storm zurück.