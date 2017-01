S2 verkauft seine MOBA an Garena und neues Studio Ausgerechnet zum fünften Geburtstag stößt S2 Games seine MOBA Heroes of Newerth (HoN) ab und übergibt das Onlinespiel an Garena, dessen neues Studio Frostburn die Entwicklungsarbeiten mit ...

Update zum Geburtstag führt Capture the Flag ein Heroes of Newerth (HoN) steuert auf seinen fünften Geburtstag zu. S2 Games bedankt sich bei den Spielern der MOBA für ihre Treue und schenkt ihnen eine neue Karte gepaart mit einem neuen ...

World Finals: Europa schlägt die Übermacht aus Thailand Am Sonntag ging das vorwiegend aus Schweden bestehende Team von Bad Monkey Gaming als Gewinner der HonTour World Finals hervor. Damit setzten sich die Europäer gegen eine zahlenmäßig stark ...

World Finals: Teams, Preisgelder und Match-Zeiten In Heroes of Newerth (HoN) werden am Wochenende die World Finals der HonTour in Thailand ausgetragen. Bei der Suche nach dem weltbesten Team in der MOBA von S2 Games sind nur noch zehn ...

Eine RTS-Arena zwischen Glanz und Flüchen Getreu dem Prinzip von Defense of the Ancients aka. DotA stürzten wir uns voller Mut und Leidenschaft in die Gefechte von Heroes of Newerth, das dank S2 Games 2010 im Mai das Licht der Welt erblickte. Auf einem Nachbau der Karte „DotA Allstars“ könnt ...

Actionreicher Blitz-Modus reduziert die Cooldowns S2 Games starten eine kleine Content-Offensive in Heroes of Newerth (HoN) und veröffentlichen mit dem nächsten Update am 28. Januar 2015 sowohl ein neues Questsystem als auch einen neuen ...

Entwickler baut Map mit LEGO nach Im Zuge des Tencent Gaming Carnival in China hat Entwickler S2 Games die Map „Forests of Caldavar“ aus seiner MOBA Heroes of Newerth mit LEGO nachgebaut. Rund 530.000 Teile waren ...

Neuer Spielmodus mit zufällig verteilten Fähigkeiten Zur kostenlosen MOBA Heroes of Newerth (HoN) begann heute die Beta des neuen Spielmodus Rift Wars. In diesem begegnen sich die Teams mit Helden, welche über ein zufälliges Set an Fähigkeiten ...

Hollywoodstar als Announcer? Skurril aber wahr. Der kalifornische Entwickler S2 Games wirbt nun mit dem Announcer Pack und wer sich das besorgt, wird schon bald die Stimme von Samuel L. Jackson zu hören bekommen.

Story-Trailer zu Update 3.0 Während Chaos und neue Gefahren die Welt von Heroes of Newerth heimsuchen, bündelt sich sämtliche Hoffnung im Baum des Lebens und so treten neue Helden in den Kampf, was dieser Trailer durch ...

Karten-Redesign und neue Elemente in 3.0 S2 Games widmet dem kommenden Update 3.0 zu Heroes of Newerth ein weiteres Video und konzentriert sich hierbei auf die Änderungen an der Karte. Hier erwarten die Spieler unter anderem neue ...

Die neuen Gebäude in 3.0 Mit Patch 3.0 spendiert S2Games den Türmen in der MOBA Heroes of Newerth einen neuen Anstrich und macht sie dank verschiedener Animationen und Waffen zu lebendigen Bestandteilen der ...

Heroes of Newerth - Dreamhack Winter Trailer So präsentierte sich Heroes of Newerth Ende des Jahres 2009 als man bekanntgab, dass man am Digital Youth Award, einem der größten Digital Entertainment und e-sports Events der Welt, ...