Im Zuge eines exklusiven Events mitten in München hatten wir die Gelegenheit zu sehen, welche Produkte die Firma Acer zum Weihnachtsgeschäft ins Rennen schicken will und wie konsequent man ...

Wie sieht eigentlich die Zukunft des Gamings aus? In unserer Live-Sendung haben wir über Themen wie The Void und Virtual Reality diskutiert. Wie ist eure Meinung?

Nokia will ein eigenes VR-Headset auf den Markt bringen. Die Enthüllung der neuen Hardware soll in der kommenden Woche stattfinden. Nokia steigt damit in die wachsende Branche der Virtual ...