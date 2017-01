King of the Kill: Neue Echtgeld-Währung im Spiel - Release verschoben Ursprünglich war es geplant, dass der PvP-Part von H1Z1, King of the Kill, am 20. September in den offiziellen Release geht. Mittlerweile wurde eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit ...

King of the Kill: Konsolen-Version auf Eis gelegt Wer sich auf H1Z1: King of the Kill als Konsolero freute, wird enttäuscht. Die Versionen für Xbox One und PlayStation 4 wurden erstmal auf Eis gelegt.

Methoden gegen Cheater, bösen Chat und schwache Connection Das Zombie-MMO H1Z1 vom Entwicklerstudio Daybreak Games soll mit aller Macht von Cheatern, Hackern und einem toxischen Chatverhalten befreit werden. Das Team hinter dem Spiel gibt sich dabei ...

Spieler looten wird schwieriger - Gestorbene werden zu Zombies Wer in H1Z1 von Spielern oder anderen Gefahren der Welt getötet wird, kann von anderen Spielern um sein Hab und Gut gebracht werden. In Zukunft soll dies jedoch schwieriger werden. Wie das ...

Survivalguide - so überlebt ihr die Apokalypse Es gibt schon echt schöne Spielelandschaften in den MMOs unserer Zeit. Doch wer ein echter Zombiekiller ist, der scheut die Gefahren einer Apokalypse weniger als den kalten Kaffee am Morgen. Da aber auch der härteste Überlebenskünstler offen für Tipps und Tricks ist, ...

Spiel wird geteilt und kommt in zwei Versionen - kein Free2Play Große Änderungen für das Survival-MMO H1Z1 vom Entwicklerstudio Daybreak Games. Wie soeben offiziell verkündet wurde, wird das Spiel in die zwei Abschnitte Survival und Battle Royale ...

Der etwas andere Überlebensguide für Battle Royale - im Comic Video Schon seit einiger Zeit verschlägt es den Großteil der Spieler von H1Z1 nicht mehr in die offene Welt des Überlebens, sondern hin zum Modus Battle Royale. Wie man diesen "am besten ...

Ex-Mass-Effect-Entwickler wird neuer Executive Producer Chris Wynn, ehemaliger Mitarbeiter von BioWare, wird zukünftig für die weitere Entwicklung von H1Z1 verantwortlich sein. Er arbeitet nun als Executive Producer für die Daybreak Game ...

Entwickler präsentieren die "Booby Traps" und ihre Varianten Obwohl es in letzter Zeit etwas ruhiger um das Survival-MMO H1Z1 wurde, arbeiten die Entwickler weiterhin an dem Projekt. Wie sie in einem offiziellen Blog auf der Seite geschrieben haben, ...

Videos

Early Access Launch Trailer Wie lebt es sich in einer Welt voller Zombies und vor allem: Wie verändert sich das Leben, wenn die Zombies es plötzlich auf den Kopf stellen? Der Launch-Trailer zum Early Access von H1Z1 ...

Sonys Zombie-Titel in der Vorschau Wir haben bereits einige Spielstunden in der Spielwelt von Sonys Zombie-Survival-Shooter H1Z1 verbracht und verraten euch innerhalb unserer Vorschau, ob sich der Kauf des Early-Access-Titels ...

Das Dev-Blog-Video zum Welten-Design Per Twitch-Livestream gaben die SOE-Mitarbeiter Clegg und Henninger wieder ein mal frische Einblicke in das kommende Zombie-Survival-MMOG H1Z1 und lassen die Community beim Welten-Design ...