Mail.ru kündigte heute via Press-Mitteilung die erste Erweiterung für sein MMORPG Gunblade Saga an.

Ein neues Video zum Online-Game Gunblade Saga stellt die Features des Titels in drei Minuten und 35 Sekunden vor.

Wer in den letzten Wochen den Markt der Free-To-Play MMORPGs aufmerksam verfolgt hat, wird wohl nicht an dem Namen Gunblade Saga vorbei gekommen sein. Schon lange hat kein kostenloses Online-Rollenspiel mehr für so viel Aufmerksamkeit gesorgt wie der Titel aus dem Hause ...