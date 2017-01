Die Lebendige Welt geht weiter - kommende Episode verkündet Dank der Lebendigen Welt des Fantasy-MMORPGs Guild Wars 2 haben die Spieler in regelmäßigen Abständen immer Neues zu tun. Schon bald startet die nächste Episode der dritten Staffel und hat ...

'Lodernde Flammen' im spektakulären Teaser-Trailer Die Lebendige Welt des Fantasy-MMORPGs Guild Wars 2 geht in die nächste Runde: Mit 'Lodernde Flammen' steht die zweite Episode der dritten Staffel an. Ein neues Video zeigt vorab, ...

Schwere Probleme nach Update - dafür hagelt es Geschenke Jüngst gab es einen Patch für das Fantasy-MMORPG Guild Wars 2, welcher leider mit massiven Problemen daherkam und dafür sorgte, dass das Entwicklerteam einen Rollback durchführen musste. ...

Hacker verrät sich selbst und zeigt damit Lücken im System Wer in allerlei Online-Titeln betrügt und sich unrechtmäßige Vorteile verschafft, der will das eigentlich geheimhalten und bloß nicht auffallen. Ein Hacker hat sich nun der Selbstjustiz ...

Fünf gute Gründe, dieses MMO zu spielen Als Guild Wars 2 am 25. August 2012 erschien, stand die Welt still, in Erwartung, endlich das Mega-MMORPG zu bekommen, welches man sich schon seit Jahren erträumt hatte. Obwohl das Online-Rollenspiel von NCsoft und ArenaNet einige interessante Features an Bord hatte, ...

Game Director verlässt ArenaNet Traurige Nachrichten für die Fans von Guild Wars 2: Game Director Colin Johanson wird das Unternehmen verlassen. Wer ihn für die Zukunft ersetzen soll, ist noch offen.

Faszinierende Hintergründe - so entsteht der Sound im MMO In der heutigen Zeit, die von hoher Qualität im Bereich der Videospiele geprägt ist, ist vor allem auch die Soundqualität eines Titels entscheidend dafür, ob die benötigte Atmosphäre ...

Zahlen verraten - Umstellung auf Free2Play extrem erfolgreich Das Grundspiel von Guild Wars 2 wurde vor einiger Zeit ziemlich überraschend Free2Play - gelohnt hat sich dieser Schritt offensichtlich sehr. Die Spielerzahlen sind seitdem auf den doppelten ...

13345 Jahre Spielzeit - spektakuläre Zahlen zum Spiel Seit inzwischen vier Tagen ist die erste Erweiterung zu Guild Wars 2 nun schon erhältlich und bietet Spielern in dem seit gut drei Monaten kostenlos spielbaren MMO die Gelegenheit, neue ...

Heart of Thorns Ankündigungstrailer Auf der PAX South kündigten ArenaNet und NCsoft am Samstagabend die erste Erweiterung für Guild Wars 2 an. Im Ankündigungstrailer von Heart of Thorns bereisen die Zuschauer auch die neuen ...

Heart of Thorns Maguuma Flythrough Lust auf eine Reise durch den Dschungel von Maguuma? ArenaNet hat nicht nur mehr Details zur dynamischen Welt von Heart of Thorns verraten, sondern zeigt auch die Schönheit dieser Welt im ...

Die lebendige Geschichte geht weiter - "Kein Zurück" ab dem 13. Januar Die lebendige Geschichte von Guild Wars 2 findet ab dem 13. Januar ihre nächste Fortsetzung - die Spieler müssen sich auf den Kampf gegen Mordrem vorbereiten und verbünden sich dafür mit all ...

Episode 6: Verschlungene Pfade Am 18. November 2014 erscheint die sechste Episode der lebendigen Welt von Guild Wars 2. Wie der neue Trailer verrät, begeben sich die Spieler in "Verschlungene Pfade" auf die ...