Angepinnt Wie Mario Kart: Das neue GTA Online Update ist da! Für GTA Online gibt es ein neues Update, das den Spiel-Modus Vehicle Vendetta und das Fahrzeug Pegassi FCR 1000 ins Spiel bringt. Rockstar Games gibt für kurze Zeit im Multiplayer von GTA 5 ...

Ende von GTA Online für Red Dead Redemption 2? GTA Online könnte zum Release von Red Dead Redemption 2 nicht mehr mit so vielen Updates wie heute vorsorgt werden, mitunter werden neue Inhalte von Rockstar Games komplett eingestellt. Das ...

Spieler zwingt Online-Trolle in den Ruin Einige Spieler in GTA Online müssen die Macht der Trolle immer wieder erleben. Ein Gamer hat den Spieß jetzt umgekehrt und zahlreiche Trolle in den Ruin getrieben. Möglich wurde dies mit ...

Dewbauchee Specter brettert durch Los Santos Rockstar Games veröffentlicht auch diesen Dienstag ein brandneues Update für GTA Online. Diesmal dürft ihr euch auf den neuen Wagen Dewbauchee Specter stürzen sowie einen neuen ...

Progen Itali GTB Custom im neuen GTA Online Update Rockstar Games hat neue Inhalte mit dem GTA Online Update veröffentlicht. Ab sofort ist das neue Auto Progen Itali GTB Custom im Multiplayer verfügbar. Wir verraten euch in unserem ...

Video-Ranking: Die besten Stunts In GTA 5 gibt es einige Orte, an denen wir teils waghalsige, teils lustige, teils unglaubliche Stunts hinlegen können. Rockstar Games hat sicherlich nicht alle so gewollt. Wir stellen euch in diesem Video-Ranking fünf Kunststücke aus Grand Theft Auto 5 vor, die wir ...

3,5 Millionen Dollar gratis bei Kauf Nur für kurze Zeit gibt's beim Kauf von GTA 5 eine Menge GTA-Dollar gratis. Satte 3,5 Millionen Ingame-Währung bekommt ihr kostenlos dazu. Gültig sind allerdings nur die Versionen für ...

Größe der GTA-Spielwelten im Vergleich Dass Rockstar Games mit GTA 5 eine so große Spielwelt entwickelt hat, wie es sie noch nie in einem anderen Vorgänger gab, ist bekannt. Im Bilder-Vergleich zwischen Grand Theft Auto 5 und ...

Mod bringt Liberty City ins Spiel Eine neue GTA 5 Mod vom OpenIV-Team wurde endlich enthüllt. Liberty City aus GTA 4 wird dadurch endlich in GTA 5 spielbar, ohne Los Santos oder Blaine County zu ersetzen. Das Projekt ...

So sinkt die Titanic in dem Open World-Titel In GTA 5 ist durch diverse Modifikation beinahe nichts mehr unmöglich. So haben in der Vergangenheit Modder sogar die weltberühmte Titanic in den Open World-Titel integriert, um selber mit ...

Das kann das neue Progen Itali GTB Custom! Ab sofort ist in GTA 5 das neue Auto Progen Itali GTB Custom verfügbar und kann in GTA Online gespielt werden. Wir zeigen euch, was die Karre so drauf hat und wie die ...

Liberty City soll bald auch GTA 5 erobern In der heutigen Folge der Gaming-News von PlayNation TV widmen wir uns ein paar kreativen Köpfen und ihrem Projekt, das frischen Wind in Grand Theft Auto 5 bringen soll. OpenIV nennt sich ...

OpenIV präsentiert im Trailer die Liberty City Mod Dieser Trailer gibt einen ersten Ausblick auf die neue GTA 5 Mod, die Liberty City aus GTA 4 ins Spiel bringt. Damit könnt ihr sowohl Los Santos, das Blaine County als ...