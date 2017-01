Kickstarter-Kampagne abgebrochen Etwas mehr als eine Woche vor Ablauf der Finanzierungs-Phase hat DRAGO entertainment am Montagnachmittag sein Kickstater-Vorhaben vorzeitig abgebrochen.

Erscheint auch für Linux und Mac In einer Pressemeldung kündigt DRAGO Entertainment die Entwicklung von Grimlands auch für die Plattformen Mac und Linux an.

Making-of-Video zeigt Gameplay-Material In einem ersten Making-of-Video zu Grimlands wollen die polnischen Entwickler von DRAGO Entertainment ihrer laufenden Kickstarter-Kampagne neuen Schwung verleihen.

Neustart auf Kickstarter DRAGO Entertainment, Entwickler des Third-Person-Shooter-MMOs Grimlands, kündigte heute an, die Entwicklung an seinem Spiel in Eigenregie fortzuführen und verwendet nun Kickstarter als ...

Gemeinsam im Weltuntergang: Grimlands im Hands-on-Bericht Mitnehmen was nicht niet- und nagelfest ist. So lautet nicht nur das Motto für manchen Goodie-süchtigen Besucher der gamescom, auch in der postapokalyptischen Onlinewelt von Grimlands hilft dieser Leitsatz beim Versuch zu überleben. Diesem Eindruck konnte man sich ...

Entwicklungsstop wegen hoher Risiken Mit sofortiger Wirkung stellt Publisher gamigo die Entwicklung des von DRAGO Entertainment geschaffenen MMORPGs Grimlands wegen hoher Risiken ein.

Beta geht in zweite Runde Publisher gamigo schickt seinen postapokalyptischen MMOFPS Grimlands nach ersten Testläufen in die zweite Phase.

Videos

Offizieller Gameplay-Trailer next g 2012 Publisher gamigo hat eine neue Pressemeldung zu dem kostenlosen kommenden MMOFPS Grimlands veröffentlicht. So wurde im Rahmen des europäischen Presse-Events „next-g 2012“ ...

Intro-Video Die Welt hat sich verändert, verrät die Stimme im offiziellen Intro zu Grimlands. Recht hat sie, denn in der postapokalyptischen Welt ist nichts mehr, wie es einst war. Viel mehr bestimmen ...

Grimlands - gamescom Trailer 2011 Gamigo stellt anlässlich der Kölner gamescom 2011 einen Trailer zum kommenden free2play-Titel Grimlands der Öffentlichkeit vor. In knapp 110 Sekunden erleben die Zuschauer darin eine Reise ...