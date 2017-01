Release-Termin, Preis und mehr zur PC-Version Erst vor wenigen Tagen hat Entwickler The Chinese Room das 3D-Adventure Everybody's Gone to the Rapture offiziell für PC angekündigt - bisher war der Titel lediglich für PlayStation 4 ...

Entwickler bestätigt PC-Fassung Das ungewöhnliche 3D-Adventure Everybody's Gone to the Rapture erscheint für PC, wie Entwickler The Chinese Room offiziell bestätigt hat. Einen konkreten Release-Termin kann die ...

Hinweise verdichten sich für den Release einer PC Version Für alle, die sehnsüchtig auf eine PC Version des exklusiv für die PlayStation 4 erhältlichen Everybody's Gone to the Rapture warten, gibt es jetzt erneut Grund zur Hoffnung.

The Chinese Room arbeiten bereits an neuem Projekt Entwickler The Chinese Room arbeitet anscheinend nach dem Adventure Everybody's Gone to the Rapture bereits an einem neuen Projekt, das ohne die Unterstützung eines Publishers realisiert ...

Wenn wir plötzlich alleine sind Das Adventure Everybody’s Gone to the Rapture kann mit einem guten Buch verglichen werden. Man benötigt ausreichend Zeit, Konzentration sowie eine Prise Fantasie und sollte sich die Mosaiksteinchen der zugrundeliegenden Geschichte nach und nach im eigenen Kopf ...

Vielleicht bald auf Steam erhältlich Zu Anfang war es nur ein Gerücht, aber so langsam häufen sich die Hinweise, dass ein PS4 exklusiver Titel nun auch bald für die PC Zocker zugänglich sein wird. Die Rede ist von ...

Jessica Curry wettert gegen Sony und die Spieleindustrie Jessica Curry, ihres Zeichen Creative Director des britischen Entwickler-Studios The Chinese Room, zieht sich zu einem großen Teil aus ihrem eigenen Unternehmen zurück und spricht in einem ...

Das Open World-Adventure im Test Wie spielt sich eigentlich das Open World-Adventure Everybody's Gone to the Rapture? Wir haben uns ausreichend Zeit genommen und die Welt des postapokalyptischen Titels in aller Ruhe ...

Accolades-Trailer zum Adventure veröffentlicht Zu dem Adventure Everybody's Gone to the Rapture haben die Verantwortlichen nun einen Accolades-Trailer veröffentlicht. Darin sind noch einmal die Meinungen der Fachpresse kombiniert mit ...

Videos

Teaser-Trailer von der E3 zeigt Spielwelt Mit Everybody's Gone to the Rapture arbeitet Entwickler thechineseroom derzeit an einem storylastigen Open-World-Titel. Auf der E3 hat der Indie-Entwickler nun einen Teaser-Trailer ...

Release Date-Trailer Entwickler The Chinese Room hat einen neuen Trailer zu Everybody's Gone to the Rapture veröffentlicht. Weiterhin gab man nun den offiziellen Release-Termin des Titels bekannt.

Teaser-Trailer von der E3 zeigt Spielwelt Mit Everybody's Gone to the Rapture arbeitet Entwickler thechineseroom derzeit an einem storylastigen Open-World-Titel. Auf der E3 hat der Indie-Entwickler nun einen Teaser-Trailer ...