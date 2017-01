Das Agentenabenteuer im Nachtest! Schon vor ein paar Monaten haben wir das Shooter-MMO Global Agenda einem Test unterzogen. Es hat sich allerdings viel geändert. So haben die Macher eine kostenfreie Expansion namens Sandstorm veröffentlicht, es gibt endlich eine deutsche Version als Box im Handel und ...

Videos

Global Agenda - Flair to Dye For Seht euch in diesem Trailer an, was das Hi-Rez Studios Team zukünftig an neuen Kopfbedeckungen und Farben für die Ausrüstung eures Charakters zu dem MMOG Global Agenda parat hat.

Global Agenda - Recursive Colony Trailer Die Version 1.5 ist die erste große Erweiterung, seit Hi-Rez das Spiel im April auf Free-to-Play umgestellt hat und das bislang größte Inhaltsupdate. Die Geschichte der Recursive Colony ist ...

