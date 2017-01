Die Zukunft der Spielemessen Die gamescom 2016 ist - wie in den vorherigen Jahren auch - restlos ausverkauft. Das Event erfreut sich noch immer größter Beliebtheit, aber wie lange noch? Das haben wir uns in der neuesten ...

Unsere Eindrücke zu The Last Guardian The Last Guardian wird in diesem Jahr endlich erscheinen und wir hatten die Gelegenheit uns das Spiel während der gamescom anzusehen. Wie uns der Titel gefiel, wird in unserem Video geklärt.

Wir stellen The Legend of Zelda: Breath of the Wild und mehr vor The Legend of Zelda: Breath of the Wild zählt zu den begehrtesten Spielen der gamescom 2016. Wir haben das Action-Adventure und weitere Spiele aus dem Lineup von Nintendo angespielt, in ...

Ab auf den Acker mit dem Landwirtschafts-Simulator 17 Der Acker muss bestellt, das Korn geerntet und die Kuh glücklich gemacht werden. Wir haben uns für euch den Landwirtschafts-Simulator 17 auf der gamescom angesehen - die Eindrücke seht ihr ...

Video und Vorschau zu Little Nightmares Auf der gamescom beanspruchen meistens die AAA-Titel die Aufmerksamkeit der Besucher. Ein Titel wie Little Nightmares geht also schnell unter. Wir haben das Jump'n'Run anspielen ...

So spielt sich Star Wars: Battlefront VR Einmal den Weltraum unsicher machen und im Cockpit eines X-Wings Platz nehmen. In der VR Technologie-Demo zu Star Wars: Battlefront könnt ihr genau dies nun machen. Wir haben bereits einen ...

Wir zocken Looterkings mit Rumpel! Der neue Stern am Indiehimmel? Wir haben uns mit Rumpel getroffen und auf der gamescom 2016 fleißig Looterkings gezockt. Wie der Dungeon Crawler bei uns ankam und wie sich das Ganze spielt ...

Eine Final Fantasy-Legende im Interview! Wer von Final Fantasy redet, muss diesen Mann kennen: Hajime Tabata ist eine echte Entwicklerlegende und betreut auch die Arbeit an Final Fantasy XV. Wir haben ihn getroffen und im Interview ...

Call of Duty Infinite Warfare lohnenswert und das HD-Remaster gut? Wir waren bei Activision und haben uns das neue Call of Duty: Infinte Warfare angesehen, das wie bereits angekündigt mit der Remastered-Edition von Call of Duty: Modern Warfare erscheint. ...

So spielt sich eine Mission in Mafia 3 Was bietet der Open World-Titel Mafia 3? Welche Gefahren erwarten die Spieler und welche Herausforderungen müsesn gemeistert werden? Im Rahmen der gamescom 2016 durften wir einen Einblick ...

Der gamescom-Donnerstag im Video-Rückblick Was war eigentlich während des zweiten gamescom-Tags auf der Messe los und welche Titel können überhaupt angezockt werden? In unserem Fazit-Video fassen wir den gamescom-Donnerstag für euch ...

Talking Games - Wie lange wird es noch Spielemessen geben? Heute ist der letzte Tag der gamescom 2016. Fast eine Woche lang hat sich alles mit Rang und Namen in der Spielebranche in Köln versammelt, um neues Material zu Spielen vorzustellen oder ...

Wir spielen Escape from Tarkov mit den Entwicklern! Im Rahmen der gamescom 2016 haben wir uns für euch Escape from Tarkov einmal persönlich angesehen. In unserem Video spielen wir gemeinsam mit einem der Entwickler des Titels und gewähren ...

Hinter den Kulissen von PlayNationTV! Was machen die Redakteure eigentlich so auf der gamescom 2016? Wir schauen heute mal hinter die Kulissen und geben euch einen kleinen Einblick in unseren Arbeitsablauf. Keine ...