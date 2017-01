Sie sind lustig, absolut bescheuert und teilweise kopfzerbrechend - Cheats können unser Leben in Spielen wirklich erleichtern! Wir stellen euch die fünf besten Cheats in Games vor und ...

Videospiele waren 2016 nicht mehr so sehr gefragt wie in den Jahren zuvor. Das geht aus dem Jahresbericht der Einzelhandels-Kette GameStop hervor. Als Grund hierfür wird nicht der ...

Hired Ops vom Entwicklerstudio AbsolutSoft, welches auf dem super beliebten Shooter Contract Wars basiert, ist aktuell im Early Access via Steam verfügbar. Wer den Shooter gerne ausprobieren ...

Jahr für Jahr wächst der Markt der Videospiele weiter an und erzielt immer höhere Gewinne. Wie diese sich zusammensetzen, welche Spiele besonders lukrativ sind und auf welcher Plattform das ...

Dinos. Unendliche Inseln. Sandbox-Gameplay. Wilde Kämpfe während man sich langsam sein Imperium aufbauen mag. All das klingt nach guten Zutaten für ein spannendes MMORPG. Die Würze daran? ...

Mit Lineage Eternal steckt aktuell in Südkorea ein auch hierzulande stark erwartetes MMORPG in der Closed Beta. Während in Asien bereits gespielt wird, müssen wir warten - dafür gibt's ...