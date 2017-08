1,8 Millionen verkaufte Einheiten seit Release Wie Gun Media-Chef Wes Keltner in einem Interview nun bekannt gegeben hat, wurde der asymmetrische Horror-Titel Friday the 13th: The Game seit Release im Mai 1,8 Millionen Mal verkauft. ...

Retail-Fassung mit exklusiven Items erscheint im Oktober Im Oktober wird eine Retail-Fassung zu Friday the 13th erscheinen. Neben dem Hauptspiel dürfen sich Spieler zudem auf exklusive Items freuen.

Arbeit an anderem Spiel soll sich nicht negativ auswirken IllFonics Mitarbeit an einem anderen Spiel verunsicherte viele Fans des asymmetrischen Horror-Titels Friday the 13th: The Game, da man vermutete, dass fehlende Zeit und Mitarbeiter ...

Soundtrack bald als Schallplatte erhältlich Dank Waxwork Records können Fans von Friday the 13th: The Game bald auch den kompletten Soundtrack des Spiels als Vinyl-Schallplatte erwerben.

Übersicht soll Missverständnisse beseitigen Kürzlich wurde nicht nur bekannt, dass sich der Release von Friday the 13th: The Game verschiebt, auch einige weitere Informationen kamen ans Licht. Wir haben alles Wissenswerte zu dem kommenden Horrortitel für euch zusammengefasst und sprechen dabei über verschiedene ...

Neue Map und Pamela als Killer? Tweet sorgt für Verwirrung Ein freudiger Tweet von Gun Media an Orange is the New Black sorgte nun für Gerüchte, dass das Litchfield-Gefängnis als neue Map geplant sei. Außerdem schien es, als sei Pamela Voorhees als ...

Singleplayer-Kampagne befindet sich weiterhin in Entwicklung Während die Entwickler von Friday the 13th: The Game weiterhin mit verschiedenen Problemen im Multiplayer-Modus zu kämpfen haben, warten Fans auf die versprochene Singleplayer-Kampagne, die ...

Unfaire Spieler werden ab sofort permanent gebannt Um das unfaire Verhalten mancher Spieler in Friday the 13th: The Game in den Griff zu bekommen, bestraft Gun Media entsprechende Verhaltensweisen ab sofort mit permanenten Banns. Was ihr ...

Entwickler entschuldigt sich mit kostenlosen Boni Um sich für die Unannehmlichkeiten beim Launch von Friday the 13th: The Game zu entschuldigen, veröffentlicht Gun Media schon morgen ein Update mit vielen kostenlosen Inhalten. Auf was ihr ...

Videos

Trailer mit Release-Datum und mehr veröffentlicht Gestern Abend veröffentlichte Gun Media einen Trailer, der uns nicht nur das Release-Datum verrät, sondern uns Friday the 13th: The Game auch noch einmal kurz in der Übersicht präsentiert. ...

Pamela Voorhees erzählt von Jasons Vergangenheit Wie wir bereits im Vorfeld berichteten, wird Friday the 13th: The Game auch eine Hintergrundgeschichte haben, die über abspielbare Kassetten vermittelt wird. Jasons Mutter erzählt auf diesen ...

Blutiger Trailer direkt von der PAX East 2017 Die Mannen von Gun Media meldeten sich heute Morgen direkt von der PAX East 2017 und präsentieren uns im Video den aktuellsten Trailer zu Friday the 13th: The Game. Was allerdings zunächst ...

Alle Mordmöglichkeiten in einem Video Wir haben ja bereits umfangreich darüber berichtet, wie blutrünstig Friday the 13th: The Game laut Gun Media werden soll. Doch kann der Entwickler Wort halten? Die beiden Beta-Phasen des ...