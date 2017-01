Release der mobilen MMO-Schönheit Wer Perfect Worlds Free2Play-MMORPG Forsaken World mochte, wird das mobile Geschwisterchen lieben: Die Spiele-App steht bereits in den Startlöchern und will durch den Einbau beliebter ...

Perfect World arbeit an Mobile-MMO mit vielen PC-Features Die Geschichte von Forsaken World ist noch nicht zu Ende erzählt. Perfect World kündigte diese Woche in Kooperation mit Fedeen Games einen eigene Mobile-Ableger an. Der Trailer und die neue ...

Anpassungsmöglichkeiten der neuen Dämonen-Klasse In einem kurzen Übersichtsvideo zeigt mmosites Scion Storm, was ihr alles an der neuen Dämonen-Klasse in Forsaken World anpassen könnt. Das Update wurde frisch in China eingespielt und ist ...

Große Erweiterung erscheint nächste Woche in China Am 23. Juni 2014 erscheint in China Forsaken World 2. Dahinter verbirgt sich ein großes Update für das bekannte MMO von Perfect World. Welche Inhalte dazukommen, ist bisher nur grob bekannt.

Unser Eindruck zu War of Shadows Forsaken World gehört zu den Inseln, die auf dem Meer der MMO-Welt umhertreiben und es trotz World of Warcraft und Guild Wars 2 schaffen, eine stattliche Anzahl Spieler an sich zu binden. Das Free-2-Play-Onlinespiel von Perfect World International ist ein umfangreiches ...

Nachfolger wird diesen Monat enthüllt? In China veröffentlichte Perfect World erste Artworks zu einem Spiel mit Namen „PEM 2“. Dabei könnte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Nachfolger oder eine große ...

Blood Harvest ist erschienen - alle Infos zum Add-on Heute ist die neue Erweiterung „Blood Harvest“ für das kostenlose MMORPG Forsaken World erschienen. Das Add-on erhöht die Maximalstufe, führt eine neue Klasse sowie eine neue ...

Erweiterung "Blood Harvest" angekündigt Klein, aber oho? Mit der neuen Erweiterung 'Blood Harvest' will man bei Forsaken World in viele unterschiedliche Richtungen gehen und neue Features mit sich bringen – was dabei ...

Dysil's Wrath heute erschienen Das neue Addon Dysil's Wrath für das MMORPG Forsaken World wurde heute von Perfect World Entertainment veröffentlicht und bietet eine Reihe aufregender neuer Inhalte für das Spiel.

Videos

Forsaken World - Release Event Video-Präsentation playMASSIVE TV war für euch in Amsterdam und hat beim Forsaken World Release Event teilgenommen. Dabei wurde uns natürlich auch das kostenlose MMORPG aus dem Hause Perfect World präsentiert. ...

War of Shadows Trailer Der Trailer zur neuen Forsaken World Erweiterung War of Shadows zeigt die Lykaner, die neue Zone "Enge von Eyrda" und einige Dungeons.

Forsaken World - Release Event Video-Präsentation playMASSIVE TV war für euch in Amsterdam und hat beim Forsaken World Release Event teilgenommen. Dabei wurde uns natürlich auch das kostenlose MMORPG aus dem Hause Perfect World präsentiert. ...

Forsaken World - Offizieller Launch Trailer Seht euch den offiziellen Launch Trailer zum kommenden kostenlosen MMORPG Forsaken World bei uns im Heimkino an und erhaltet einen ersten Einblick in die virtuelle Welt.

Entwciklertagebuch 4: Die Reaktionen auf die Closed Beta Perfect World Entertainment hat ein neues Entwicklertagebuch zu dem kostenlosen MMORPG Forsaken World veröffentlicht. In der mittlerweile vierten Ausgabe des Viodetagebuchs erfahrt ihr mehr ...