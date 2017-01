Vom Tennis- zum Feuerball - Update 0.23 Endnight Games bastelt immer noch an The Forest und liefert in regelmäßigen Abständen neue Updates zu dem Spiel, die das immer noch in der Early Access befindliche Survival-Game stets in ...

Patch 0.20 bringt neue Waffen, Kreaturen und Überraschungen Das jüngste Update aus dem Hause Endnight Games bringt wieder eine Handvoll an diversen Neuerungen und viele neue Inhalte, wie z.B. Waffen, Kreaturen und ein besonderes Schmankerl.

Update 0.18 bringt massive Veränderungen Das 17. Update zu The Forest verspricht einige Neuerungen und eine massive Vergrößerung der Spielewelt. Unter anderem bekommen die Höhlensysteme eine Erweiterung und das geheimnissvolle ...

Update 0.16 und Sprung auf Unity 5 Der Survival-Titel The Forest läuft nach Update 0.16 auf der Unity Engine 5, damit verbunden sind diverse Verbesserungen der Grafik. Zudem haben die Entwickler den Netzwerkcode überarbeitet, ...

Überleben im Wald Abgestürzt auf einer einsamen Insel. Was bei der bekannten Serie Lost nur Schauspiel ist, entpuppt sich für den Spieler im neuen Indie-Spiel The Forest als Realität. Ein fader Beigeschmack ist da allerdings die Tatsache, dass er auf der Insel nicht ganz alleine ist. Der ...

Survival-Game erscheint für die PS4 The Forest wird auch für die PlayStation 4 erscheinen. Dies kündigten Sony und Endnight Games auf der PlayStation Experience an. Das Spiel, dessen PC-Version sich ebenfalls noch in der ...

Patch v.010 bringt neue Kreatur, Walkie Talkies und Kletter-System Entwickler Endnight Games hat einen neuen Patch zu The Forest veröffentlicht. Nachdem das letzte Update unter anderem den Koop-Modus in den Titel integriert hat, folgen nun weitere ...

Patch 0.09 fügt Koop-Modus hinzu Das neuste Update zu dem Survival-Game The Forest fügt den für viele Spieler lang ersehnten Koop-Modus hinzu. Außerdem behebt Update 0.09 verschiedene Fehler im Spiel und entsprechende ...

Neuer Patch bringt zahlreiche Items mit sich Entwickler Endnight Games hat mit Alpha 0.08 einen neuen Patch zu dem Survival-Titel The Forest veröffentlicht. Unter anderem dürfen sich Spieler über zahlreiche neue Items sowie ein neues ...

Gameplay-Trailer verrät Release-Termin Entwickler Endnight Games hat innerhalb eines Gameplay-Trailers den offiziellen Release-Termin zu dem Survival-Titel The Forest verraten. Außerdem erfahrt ihr innerhalb des Videos zahlreiche ...

Ankündigungs-Trailer der PS4-Version The Forest wird auch für die PlayStation 4 erscheinen. Dies kündigten Sony und Endnight Games auf der PlayStation Experience an. Das Spiel, dessen PC-Version sich ebenfalls noch in der ...

