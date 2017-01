Der fluffige Grinder im Test Flyff - diesen Spielnamen hat so gut wie jeder MMORPG-Spieler schon mal gehört. Das Game hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber durch die fortwährenden Updates, kommen immer neue Features hinzu. Flyff befindet sich momentan im Akt VI - Grund genug für uns, das ...

Videos

Flyff - Akt VIII: Coliseum Release Trailer Seht euch in diesem brandneuen Trailer an, was euch mit Akt VIII: Coliseum alles an neuem Content für das kostenlose MMORPG Flyff erwartet!

Flyff - Neubeginn Trailer 2011 Es kann nicht immer alles gleich bleiben und das ist auch gut so. Publisher gPotato jedenfalls weiß das sehr genau und hat in einer aktuellen pressemeldung zu dem kostenlosen MMORPG ...

