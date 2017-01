Mit FIFA Street lässt Electronic Arts in diesem Jahr eine mehr als nur beliebte Fußballspiel-Serie wieder aufleben. Angeführt vom neuen Coverstar, dem Weltfußballer Lionel Messi vom FC Barcélona, schickt Euch der Branchenriese auf verschiedene Straßenfußball-Plätze über ...

Videos

Bis zum Release von FIFA Street vergehen noch wenige Tage. Wer es kaum aushält, für den haben wir brandneues Video-Material in Petto. Demnach dürft ihr euch rund eine Stunde ...

In FIFA Street wird ähnlich wie in der FIFA-Serie, die Bundesliga zur Auswahl stehen. Nun präsentiert Electronic Arts einen passenden Trailer, der die Mannschaften zeigt. Zusehen sind ...

In dieser Tipps & Tricks-Ausgabe befassen sich die Entwickler mit "Spezialbewegungen". Vom Übersteiger bis zum Hackenheber oder auch Zidane-Drehung ist alles mit von der ...

Line Produce Sid Misra erzählt in diesem Video Interview über die Spielorte von FIFA Street. So sind in der World Tour 35 Arenen enthalten, die sich allesamt anders spielen werden. Er ...